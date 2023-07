Ces élections devaient se dérouler avant l’automne puisque le premier ministre, Tim Houston, avait promis que Preston serait représenté par un nouveau député lors de la reprise des travaux à l’Assemblée législative cet automne.

Elles sont nécessaires parce que la députée libérale qui représentait la circonscription depuis 2021, Angela Simmonds, a démissionné en avril.

Angela Simmonds élue dans la circonscription de Preston en 2021 a démissionné en avril 2023. Photo : Rachael Kelly

L’avocate de formation s’est lancée en politique en 2021 et une fois élue, elle a tenté de devenir la chef du parti libéral. Après avoir échoué, elle a siégé comme député quelque temps avant d'accepter un emploi dans une firme d'avocats basée à Halifax.

Ce sont les libéraux qui détiennent la circonscription de Preston depuis 2003. Carlo Simmons, un entrepreneur qui dirige une entreprise familiale que son père a créée en 1975, portera la bannière libérale.

J'ai parcouru les quartiers de notre circonscription , dit-il. Et je me suis dit que je voulais commencer à redonner à certaines des personnes qui m'ont donné au fil des ans.

L’entrepreneur Carlo Simmons représentera le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse lors de la prochaine élection partielle à Preston. La date du vote n'a pas encore été annoncée. Photo : Gracieuseté du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse

Les progressistes-conservateurs comptent sur la candidate Twila Grosse, une militante communautaire de longue date et résidente de Cherry Brook.

Elle a une formation en finance et a travaillé pendant 36 ans à l'aéroport internationalStanfield d'Halifax, mais elle est aussi très impliquée dans sa communauté.

Comme député provincial de Preston, je travaillerai avec les membres de la communauté pour obtenir des résultats pour notre région , dit-elle. La circonscription de Preston mérite une voix à la table décisionnelle du gouvernement!

« Au cours de cette campagne, je travaillerai avec diligence pour gagner la confiance et le soutien des électeurs. » — Une citation de Twila Grosse, candidate du parti progressiste-conservateur dans Preston.

Twila Grosse a été choisie comme candidate conservatrice pour la prochaine élection partielle à Preston. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Le nouveau parti démocratique de la Nouvelle-Écosse a pour sa part demandé à son candidat des dernières élections de se présenter à nouveau. Colter Simmonds, défenseur de la communauté et entraîneur de basket-ball, va tenter de gagner le vote des électeurs.

Lors des dernières élections en 2021, la députée élue, Angela Simmonds, a obtenu 28 % des voix, juste derrière les 29 % du candidat conservateur Archy Beals.

Preston a besoin d'un leader orienté vers l'action qui m'aidera à réparer les soins de santé, à prendre soin de nos plus vulnérables et à rendre la vie plus abordable , indique le premier ministre Tim Houston. Pas d’un député de l'opposition qui est là pour critiquer.

Élections Nouvelle-Écosse indique que les électeurs de Preston pourront voter par anticipation en personne à l'aide d'un système électronique pour la première fois lors de cet élection partielle.

Le système sécurisé permettra aux électeurs de choisir un candidat sur une tablette électronique qui vérifiera le choix de l'électeur avant de produire un reçu papier à déposer dans une urne.