Des commerces affectés par les travaux sur le boulevard du Saint-Maurice

George Tsagatakis, le propriétaire du restaurant La Belle Province situé sur le boulevard, songe même à fermer ses portes devant l’effondrement de l’achalandage.

Il a noté une baisse de fréquentation à son restaurant de 70 %.

« Les clients qui arrivent ici, on va dire qu’ils survivent, oui ils nous en parlent. Parce qu’honnêtement, en ce moment, il faut être courageux pour venir ici. » — Une citation de Nour Benzerki, cuisinier à La Belle Province

Seule la circulation locale est autorisée, mais toutes les places d’affaires demeurent techniquement accessibles. Il faut user de patience pour être en mesure de naviguer à travers les pancartes.

Même son de cloche au restaurant Subway. Ce dernier est pratiquement désert depuis le début des travaux. La Société des alcools du Québec ( SAQ ) a quant à elle enregistré une baisse de 25 % de ses ventes.

Les commerçants affectés avaient sollicité une aide financière de la part de la Ville de Trois-Rivières, mais celle-ci a refusé.

Pas impossible d'accéder aux commerces

La situation n'est pas si négative pour tous les commerçants. Les clients du bingo, situé tout juste derrière la SAQ , ont réussi à résoudre le casse-tête y menant.

Sylvie Théoret, la signaleuse routière située au coin Saint-Paul et Saint-Maurice, y met d’ailleurs du sien. Elle a développé un langage de signes pour mieux diriger les automobilistes incertains.

Elle a développé un signe pour la SAQ et un autre pour le bingo.

Selon un autre commerçant sur le boulevard, l’entrepreneur qui réalise les travaux fait tout de même son possible pour réduire les inconvénients.

Les travaux s'échelonneront jusqu’en décembre et ces derniers sont réalisés dans le but de séparer les eaux d'égout et d'améliorer le réseau cyclable. Les feux de circulation et l’éclairage routier seront aussi mis à niveau, en plus de revoir la chaussée.

D'après les reportage de Louis Cloutier