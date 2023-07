Intenses tractations au sein de l’OTAN à quelques jours du sommet de Vilnius

Bien qu’ils comptent réaffirmer leur volonté d’intégrer l’Ukraine dans leurs rangs lors du sommet de Vilnius, la semaine prochaine en Lituanie, les pays membres de l’OTAN doivent s’entendre sur la façon de répondre aux fortes attentes de Kiev tout en maintenant le fragile équilibre entre la Russie et l’Alliance.

La question est délicate, en effet, car en vertu des statuts de l’ OTAN , toute attaque menée contre un de ses membres entraîne une réponse militaire directe des autres pour mettre fin à l’agression.

Mais l’ OTAN doit aussi se montrer flexible envers Moscou afin d’éviter une prolifération du conflit, tout en honorant la promesse faite aux Ukrainiens de les admettre éventuellement au sein de l’Alliance.

Une promesse faite aux Ukrainiens en 2008.

Le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / JOHN THYS

« Le sommet [...] enverra un message clair : l'OTAN est unie et l'agression de la Russie ne paiera pas. » — Une citation de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN

Depuis 500 jours, Moscou sème la mort et la destruction au cœur de l'Europe, en essayant de détruire l'Ukraine et de diviser l' OTAN , a lancé vendredi à Bruxelles le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

Je m'attends à ce que nos dirigeants réaffirment que l'Ukraine deviendra membre de l' OTAN et qu'ils s'unissent sur la manière de rapprocher l'Ukraine de son objectif , a ajouté M. Stoltenberg sans en dire plus sur l’annonce qui doit être faite lors du sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet prochains.

Nous sommes en train de nous consulter et de travailler sur la formulation exacte [qui] sera rendue publique quand nous nous serons mis d'accord , a prudemment commenté Jens Stoltenberg.

Le Canada dirige l'une des forces de l'OTAN déployée en Lettonie, aux frontières de la Russie. Photo : Avec la gracieuseté de l'OTAN

L’entrée de l’Ukraine au sein de l’ OTAN est depuis des mois au cœur des discussions des 31 membres de l'Alliance atlantique, dont fait partie le Canada.

Je suis confiant sur le fait que nous aurons un message clair , a ajouté le Norvégien, qui a été reconduit mardi à la tête de cette alliance militaire jusqu'en octobre 2024.

Zelensky réclame de l'honnêteté

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, attend de son côté des engagements clairs et concrets d’intégration de la part de l’ OTAN une fois que l’invasion russe de son pays sera repoussée.

Ce dernier a réclamé jeudi de l’ honnêteté aux membres de l’ OTAN , les exhortant à démontrer le courage et la force de cette alliance .

On ne peut plus se contenter, selon lui, de répéter aux Ukrainiens que la porte est ouverte .

Sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky doit rencontrer vendredi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, à Istanbul. Il s’agit de la dernière étape d’une tournée internationale visant à obtenir davantage d'armes occidentales et faire la promotion de l’adhésion de l’Ukraine dans l’Alliance.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Photo : Getty Images / Roman Pilipey

« Je pense qu'il n'y a pas assez d'unité dans ce domaine. Et c'est une menace pour la force de l'Alliance. (...) La Russie compte sur la faiblesse et la désunion de l'Alliance. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022, a créé une onde de choc en Europe où des pays historiquement neutres comme la Suède et la Finlande ont décidé de joindre les rangs de l’ OTAN pour se prémunir contre les visées expansionnistes de Moscou.

La Finlande, qui est devenue en avril le 31e membre de l’OTAN, participera pour la première fois à un sommet de l’Alliance la semaine prochaine. La candidature de la Suède est quant à elle toujours bloquée par la Turquie. Une rencontre est prévue lundi à la veille du sommet entre Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre suédois Ulf Kristersson pour tenter de dénouer l’impasse.

Vendredi, le président Erdogan a déclaré à ce sujet que la Turquie prendra la meilleure décision .

Le président turc, qui bloque depuis mai 2022 l'entrée de la Suède dans l' OTAN , lui reproche sa mollesse envers les militants kurdes réfugiés sur son sol qu’Ankara considère comme des terroristes.

La Turquie et la Hongrie sont les seuls membres de l’ OTAN à bloquer l'entrée de la Suède dans l'Alliance malgré de nombreux pas en leur direction, dont une réforme de la Constitution et l'adoption d'une nouvelle loi antiterroriste par Stockholm.