Un nouveau service de covoiturage mis à l’essai dans le Grand Sudbury

Le Grand Sudbury offre à ses automobilistes l’accès à une nouvelle application de covoiturage qui est promu comme étant « une façon plus écologique de se déplacer ».

Smart Commute est la nouvelle solution de transport qu’offre la Ville à ses citoyens dans l’espoir de réduire le nombre de véhicules sur ses routes.

On nous partage souvent que les résidents à mobilité réduite trouvent qu’il est difficile de se déplacer d’un endroit à l’autre , explique Mark Signoretti, conseiller municipal.

« Si cette application permet de fournir un service qui répond à ce besoin, je crois que c’est une excellente initiative. » — Une citation de Mark Signoretti, conseiller municipal du Grand Sudbury

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Smart Commute permet de jumeler les covoitureurs en fonction de leurs préférences de déplacement et leurs destinations. Photo : Capture d'écran

Les utilisateurs peuvent télécharger l’application gratuitement sur iOS et Android. En créant son compte, il faut fournir des informations sur ses habitudes de voyage, ses modes de transport préférés, ses destinations habituelles et horaires préférables.

Smart Commute permet ensuite de se jumeler à quelqu’un qui se dirige dans la même direction, soit en voiture, à pied, à vélo ou en transport public.

Écologique, mais aussi économique

Plusieurs élus municipaux ont indiqué que cette application pourrait mener à d’importantes économies en matière d’entretien des routes. Non seulement cela permettrait de réduire la circulation sur les routes, mais les émissions de gaz à effet de serre pourraient chuter, croient-ils.

[C’est une application] assez intuitive qui fournit des options pour se déplacer [et] qui pourrait également appuyer notre communauté , estime le conseiller municipal Mike Parent.

Mike Parent est conseiller municipal du quartier 5 du Grand Sudbury. (Photo d'archives) Photo : CBC/Sarah MacMillan

Pour le groupe Smart Commute, ce partenariat avec la Ville du Grand Sudbury sera une façon d’évaluer comment une ville de taille moyenne s’en servira.

C’est en raison de son infrastructure grandissante que la communauté a été catégorisée de ville d’intérêt.

Lorsque nous travaillons avec des partenaires comme le Grand Sudbury, nous tentons tous d’atteindre les mêmes objectifs et nous nous demandons comment nous pouvons le faire de la manière la plus rentable possible , indique Peter Topalovic, directeur du transport actif pour la Ville de Hamilton.

Assurer la sécurité de tous

Cody Ruberto, le fondateur et PDG de Uride, soulève des craintes au sujet de la sécurité des utilisateurs. Smart Commute permet aux gens d’être jumelés sans vérification des antécédents.

Il faudra vérifier les antécédents des conducteurs, il faudra qu’il y ait une politique d’assurance en place pour s’assurer que quiconque qui offrira le service conduit de façon sécuritaire et, au cas où quelque chose vous arrive, que vous soyez couvert , dit-il.

Les gens ont droit à un accès fiable au transport en tout temps , explique-t-il.

Malgré tout, Mike Parent espère que le service permettra d’étendre la portée des options de transport dans le Grand Sudbury aux communautés au nord du noyau municipal, comme Blezard Valley, Rayside-Balfour et Hanmer.

Le Grand Sudbury est la capitale non officielle du Nord de l’Ontario et je crois que nous devons mener la charge , dit-il. Nous pourrions mieux connecter la ville.

Avec les informations de Clement Goh, de CBC