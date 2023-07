Un accord est à portée de main entre le gouvernement et les partis d’opposition pour la tenue d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère, selon les informations recueillies par Radio-Canada.

Une rencontre est prévue ce soir à 17 h 30 afin de tenter de mettre les dernières touches à un document final , selon une de nos sources. On est dans le fignolage , confirme une deuxième personne au courant de la teneur des discussions.

Selon nos informations, les négociations concernant le cadre et le mandat d’un tel processus sont sur le point d’être finalisées. Pour ce qui est de l’identité de la personne ou des personnes qui pourraient être choisies pour mener cette enquête, on n’en est pas encore là , selon les informations recueillies par Radio-Canada.

Une longue liste de personnes potentielles a été passée au peigne fin. Elle s’est rétrécie de beaucoup au cours des dernières semaines. Mais les conservateurs n’ont toujours pas fourni leur liste de personnes qu’ils souhaiteraient voir à la tête d’un tel processus.

C’est le bout des négos qui risque de prendre encore un peu de temps , confie-t-on à Radio-Canada.

Il manque un petit peu de travail à faire, on pourrait sceller tout ça ce soir, ou très bientôt, si tout va bien , indique-t-on. On n’est pas dans un scénario ou ça pourrait tomber à l’eau , ajoute une autre source.

Ce ton optimiste en coulisses contraste avec la guerre de mots à laquelle se sont livrés publiquement Justin Trudeau et Pierre Poilievre cette semaine. Les chefs libéral et conservateur s'accusaient mutuellement de miner les pourparlers et de ralentir à dessein le rythme des discussions.

Des accusations qui survenaient alors que le principal négociateur du gouvernement dans le dossier, le ministre Dominic LeBlanc, est en voyage au Japon pour une rencontre du G7.

Les discussions ont donc été plus lentes cette semaine, ce qui a peut-être rendu certains acteurs politiques nerveux, estime une source néo-démocrate. La nature politique a horreur du vide, alors les vieux réflexes ont repris le dessus. Mais ce n’est pas du tout une indication qu’il y a des problèmes à la table de négociation , poursuit ce néo-démocrate.

Il existe une certaine méfiance entre libéraux et conservateurs dans ce dossier, ce qui ralentit parfois les progrès, selon nos informations.

Pourtant, les conservateurs ont apporté une contribution positive au débat , estime une source. Les conservateurs sont plus pointilleux sur certains sujets, mais ils ne sont pas dans une démarche de blocage , poursuit-elle.

Dans les faits, les partis représentés comprennent bien que le ministre LeBlanc doit parfois obtenir des approbations du ministère de la Justice, du bureau du Conseil privé ou du bureau du premier ministre avant de finaliser certaines décisions.

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu’il souhaitait atteindre un consensus entre tous les partis représentés officiellement aux Communes avant d’annoncer la prochaine étape dans l’étude de l’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et de 2021.