Une petite boîte cylindrique grise est apparue sur le coin de la galerie de Josée Dubeau, une résidente du quartier Montcalm, à Québec, il y a un peu plus d’une semaine. Sa maison longe le boulevard René-Lévesque. La « poussière de la ville » s’accumule au fond de sa piscine et salit ses fenêtres. La boîte est équipée de deux petits capteurs qui mesurent le taux de particules fines dans l’air.

Cet appareil, développé à Québec par des équipes du Cégep Saint-Foy en collaboration avec le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO), fait partie des 50 qui seront installés dans tous les quartiers de la ville pour mesurer la qualité de l’air pour déterminer les lieux qui devront être verdis en priorité.

Il n’y avait rien de spécifique qui pouvait m'inquiéter [en lien avec la qualité de l’air] c'était vraiment que je voulais avoir une participation citoyenne. Et le côté scientifique m'intéressait , explique la femme qui est adjointe administrative au CERFO .

Elle souhaitait notamment participer au projet pour mieux connaître la qualité de l’air dans des secteurs de la ville, autre que celui de Limoilou.

« Je voulais participer pour avoir une petite idée d'où je vis et comment je vis et les aménagements qui peuvent jouer sur l'environnement et la santé publique. » — Une citation de Josée Dubeau, citoyenne

Informer sur les choix de verdissement

Les données des capteurs ainsi que l’indice de canopée existante seront analysés par des chercheurs du CERFO , pour cibler des sites où planter des arbres. Le projet est financé à hauteur de 179 721 $ par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Samuel Royer-Tardif explique que des conifères peuvent jouer un rôle important dans la captation de polluants, car ils gardent leurs aiguilles à l'année. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

[On veut] prioriser des sites d'intervention, puis on veut les relier à la qualité de l’air et où ils vont avoir le plus d’impact sur la qualité de l’air, explique Samuel Royer-Tardif, le directeur en environnement forestier au CERFO .

Certaines espèces comme les conifères ou des arbres avec beaucoup de structures sur les feuilles sont plus efficaces pour contrer la pollution atmosphérique.

Ça ne veut pas dire qu'on mise juste sur ceux qui sont bons [pour capter les polluants], puis on ne plante pas ceux un peu moins performants, explique-t-il. On va jouer avec une diversité et les différents services que les arbres peuvent fournir.

Ces services sont aussi divers que la diminution des îlots de chaleur, la captation de carbone, la gestion des eaux pluviales ou la protection de biodiversité, précise-t-il.

Chaque appareil est assemblé à la main. Il comporte deux capteurs d'air. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Une diversité parmi les spécimens permet également d’éviter la compétition entre les espèces, réduire la charge de pollen dans l’air et favoriser une plus grande résistance aux maladies ou aux insectes ravageurs.

Selon le ministère de l’Environnement qui finance majoritairement le projet, c’est la première fois qu’un tel projet est fait au Québec. Toutefois, le processus développé dans ce projet pourrait, s’il est concluant, être appliqué dans d’autres municipalités québécoises, explique la porte-parole Bernadette Irwin.

Des capteurs développés à Québec

Les capteurs, qui ont la taille d’une grosse tasse de café, ont été développés par Guillaume Simard, l'instigateur du projet RévolvAir. Précédemment, M. Simard avait participé à l'installation de 75 capteurs de qualité de l’air dans Limoilou dans le cadre du projet Limoil’Air.

L'ingénieur logicien et enseignant au collégiale souhaiterait améliorer le modèle initial avec l’aide de collègues et d'étudiants en science de la nature et informatique du Cégep Sainte-Foy.

La version 2.0 utilise alors la technologie LoRa, un acronyme de long range . Cette technologie permet de créer un réseau mesh où plusieurs capteurs sans connexion wifi peuvent parler à un capteur qui transmet toutes les données.

Impact sur la santé

Les particules fines, dont la taille représente environ le vingtième d'un cheveu humain, sont si petites qu'elles peuvent facilement être absorbées par les poumons et peuvent causer de graves problèmes de santé.

Selon un rapport de Santé Canada publié en 2021  (Nouvelle fenêtre) , la pollution atmosphérique — si elle est au-delà des concentrations naturelles — entraîne 4 000 décès prématurés annuellement au Québec. Le même rapport affirme que la valeur économique totale des effets néfastes de la pollution atmosphérique de la santé est estimée à 120 milliards de dollars par année .

Ingénieur logisticien et enseignant au collégial, Guillaume Simard souhaite avoir un impact positif sur la santé de ses concitoyens. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

C'est ce qui motive Guillaume Simard dans sa démarche.

« [La pollution atmosphérique] a un coût énorme sur notre santé, sur nos finances et avec les changements climatiques, ce bilan risque de s'alourdir. Donc, c’est dans cet objectif-là, d'améliorer la santé des citoyens, que je m’investis dans ce projet. » — Une citation de Guillaume Simard, ingénieur logisticien

Pour sa part, Samuel Royer-Tardif pensait que l’enjeu de la qualité de l’air était marginal au Canada, mais il réalise que ce n’est pas le cas. Il est motivé, car sa passion peut être une partie de la solution.

« On travaille au CERFO parce qu'on aime la forêt, on aime la nature. En ce sens, on est content de voir que l’arbre est important en milieu urbain proche de chez nous. » — Une citation de Samuel Royer-Tardif, biologiste, directeur en environnement forestier au CERFO

Ce capteur qui détecte la présence de particules fines dans l'air sera en place pour au moins un an. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Implication de la population requise

Les équipes qui souhaitent installer 50 capteurs dans tous les quartiers de la ville ont encore besoin de bénévoles.

M. Royer-Tardif explique qu’ils recherchent une diversité de sites… pour couvrir le territoire et une diversité de conditions . Les personnes qui aimeraient se porter volontaires peuvent s’inscrire sur le site web du CERFO .

Le capteur chez Josée Dubeau sera installé pour au moins un an pour mesurer les particules fines dans l’air au fil des saisons. Mais elle souhaite pouvoir le réinstaller une fois que la construction du tramway est terminée de façon à comparer la qualité de l'air lorsqu'il circulera.