Danielle Smith rencontre Justin Trudeau à Calgary vendredi après-midi

Les entretiens, qui devraient durer environ une heure, doivent débuter vers 14 h, heure des Rocheuses.

Il est prévu que les premiers ministres Trudeau et Smith discutent d'un certain nombre de questions, notamment des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et de l'objectif du gouvernement du Canada d'avoir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035.

Le mois dernier, la première ministre Smith a déclaré avant une réunion avec les ministres fédéraux des Ressources naturelles et des Affaires intergouvernementales que l'objectif d'Ottawa pour 2035 n'était pas réaliste pour l'Alberta sans un coût énorme pour l'économie et l'emploi.

Le Canada et l'Alberta visent tous deux à atteindre la carboneutralité nette d'ici 2050, mais le gouvernement fédéral a plusieurs objectifs antérieurs en cours de route. L'un d'eux consisterait à réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier de plus de 40 % d'ici 2030.

Danielle Smith affirme tout de même qu'elle garde espoir qu'une percée ait lieu entre sa province et Ottawa.