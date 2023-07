La GRC va multiplier les contrôles des automobilistes au Cavendish Beach Music Festival

Pour y arriver, la GRC multipliera les effectifs durant le week-end du plus gros festival de l’Île, qui a attiré plus de 25 000 amateurs de musique country en 2022.

Nous allons garder nos stratégies déjà testées depuis plusieurs années et nous allons ajouter de nouvelles techniques cette année , précise le sergent Gavin Moore, de la GRC .

Gavin Moore est le porte-parole de la GRC à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Wayne Thibodeau / CBC

Ainsi, les conducteurs qui voudront quitter le site du festival devront obligatoirement fournir un échantillon d’haleine s’ils traversent un point de contrôle aléatoire. Cette stratégie vise à dissuader les spectateurs de conduire en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues.

Dispositif policier au Cavendish Beach Music Festival

Les fautifs recevront les mêmes peines que s’ils avaient été arrêtés sur la route en dehors du cadre du festival.

Notre but n’est pas d’arrêter le plus de personnes possible , assure le sergent Gavin Moore. Nous voulons seulement que les gens prennent la bonne décision pour faire du festival le meilleur événement possible.

Ce sera la première fois que la GRC de l’Île-du-Prince-Édouard mettra en place ce dispositif. Il sera de nouveau utilisé le week-end suivant, au premier festival Sommo qui devrait lui aussi attirer des dizaines de milliers d’amateurs de musique pop et rock à Cavendish.

Avec des informations de l’émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard