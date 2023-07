139 films de 72 pays au Festival international du film de Regina

Le Festival international du film de Regina (RIFFA) présentera cette année dans la Ville Reine 139 films. Selon la programmation dévoilée jeudi, cet événement se tiendra en mode hybride, en salle et sur Internet, du 1er au 5 août prochain.

Selon les organisateurs, ces films, provenant de 72 pays et soumis dans 31 langues différentes, visent à unir les gens dans la langue universelle du cinéma.

L’organisme indique aussi que 52 femmes cinéastes et non binaires ont soumis des films, ce qui est une étape positive pour la diversité dans l'industrie cinématographique.

Cette année, le festival ajoute également deux bourses comme programme pilote, une pour les écrivains et une pour les cinéastes émergents.

Selon le fondateur du festival, John Thimothy, les bourses visent à développer et à mettre en valeur de nouveaux talents en Saskatchewan : il y a plus de projets qui seront conçus et lancés , indique-t-il.

Autre innovation du festival cette année, c’est le retour du programme Look, une initiative d'ergothérapie qui donne aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale l'occasion de s'exprimer de manière créative en réalisant des films dans un environnement sûr, amusant et favorable , indique le site Web du festival.

Les participants du programme reçoivent ainsi du soutien de praticiens de la santé mentale et d'autres membres de la communauté cinématographique, ce qui leur donne l'occasion de développer des compétences et d'établir des liens .

D'après Trevor Grant, membre du conseil d'administration du festival, le programme est centré sur la conviction que le cinéma est un outil très puissant pour créer des liens et engager des conversations autour du sujet complexe de la maladie mentale .

Le festival, qui se déroule sur 5 jours, propose des événements gratuits en plus des projections de films payantes. Cela comprend la projection de trois films familiaux dans le cadre d'une série en plein air au parc Victoria tous les soirs du 2 au 4 août.

La cérémonie de remise des prix est prévue pour le soir du 5 août à l'Université de Regina.

Avec les informations de Louise BigEagle