Nouvelle hausse des prix du carburant au N.-B., l’opposition critique un choix politique

Le 1er juillet, la taxe carbone et le règlement fédéral sur les carburants propres sont entrés en vigueur au Nouveau-Brunswick. Dès cette date, les consommateurs ont dû payer trois cents le litre de plus à la pompe.

L’impact du règlement fédéral sur les carburants propres s’est quant à lui fait sentir vendredi, avec une majoration de 8,9 cents le litre. Le gouvernement de Blaine Higgs assure que ces augmentations sont imputables à Ottawa.

Le gouvernement a financé une campagne publicitaire dans les médias afin de faire valoir son point de vue. À savoir que le gouvernement Trudeau est responsable des récentes hausses des prix des carburants. Photo : Radio-Canada

Selon lui, cette dernière hausse est nécessaire pour amortir l’impact du règlement sur l’industrie pétrolière et le transport de biens dans la province.

Un argument que le fédéral a rejeté à plusieurs reprises. Selon le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, il n’y a aucune raison que les pétrolières et les gouvernements fassent peser le fardeau sur les consommateurs étant donné que les compagnies pétrolières ont un an pour se mettre en conformité avec le règlement.

Ce nouveau règlement exige que les producteurs et les importateurs de pétrole commencent progressivement à vendre du carburant plus propre. S’ils ne le font pas, ils devront acheter des crédits auprès du gouvernement fédéral.

La raffinerie d'Irving Oil à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick est la plus importante au Canada. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

En décembre dernier, le gouvernement Higgs a voté une loi qui crée un ajusteur du coût du carbone . Cet outil est un moyen détourné qui permet à la Commission de l’Énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick de changer la manière dont elle fixe les prix des carburants et permet ainsi de répercuter les coûts aux consommateurs.

À l’époque, le Parti vert avait pointé du doigt une loi visant à protéger les intérêts de la pétrolière Irving Oil, pour qui le premier ministre a travaillé pendant plusieurs années.

Un choix et non une obligation selon Susan Holt

Pour l’opposition officielle, ces augmentations des carburants sont des choix du gouvernement Higgs et non des obligations imposées par le fédéral.

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt estime que les pétrolières avaient le temps de modifier leurs pratiques afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre mais que le gouvernement a choisi de leur permettre de reporter ce coût sur les consommateurs dans un moment où les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises sont en pleine crise du coût de la vie .

Susan Holt dénonce un choix politique fait par le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Elle estime également que le gouvernement aurait pu plutôt choisir de partager les coûts comme cela se fait dans d’autres provinces plutôt que de répercuter l’intégralité des hausses sur les consommateurs.

Selon elle, la province ne fait pas assez pour inciter la population à changer ses habitudes pour se déplacer afin que ça ne coûte pas plus cher. On ne voit rien du gouvernement pour aider le monde avec le coût de la vie, On voit juste des décisions qui nous ajoutent huit cents sur l’essence , assure Susan Holt.

Quatre cents de hausse ailleurs en Atlantique

Le Nouveau-Brunswick est la seule province de l’Atlantique où les prix des carburants vont augmenter de cette façon. En Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont en hausse de quatre cents.

Dans cette première province, les pétrolières ont poussé pour des augmentations similaires à celles du Nouveau-Brunswick.

La commission chargée de fixer les prix de ces carburants a rejeté leur demande estimant qu’une hausse de huit cents est bien supérieure aux dépenses auxquelles les compagnies pétrolières sont susceptibles de faire face et punirait inutilement les conducteurs.

À Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, la hausse est limitée à quatre cents le litre. Photo : iStock / Ziga Plahutar

À Terre-Neuve-et-Labrador, la commission n’a pas encore mené d’audiences sur la question contrairement aux deux autres provinces des Maritimes mais le gouvernement provincial lui a demandé de mettre en place une hausse de quatre cents, en attendant de mener ces consultations.

Au Nouveau-Brunswick, la Commission de l’Énergie mènera de nouvelles audiences dans six mois.

Avec des informations de La matinale et de Robert Jones et Jacques Poitras, CBC News