La grève des ports pourrait perturber la rentrée scolaire, selon des maisons d’édition

Des maisons d'édition en Colombie-Britannique craignent que la grève dans les ports de la Colombie-Britannique n'affecte la livraison et les ventes pour la rentrée scolaire.

Selon l'éditeur Andrew Woolridge, huit à dix des nouveaux titres pour l’automne d'Orca Book Publishers devraient arriver d'ici deux semaines.

Pourtant, la grève des ports rend leur disponibilité incertaine. Les livres devront probablement attendre la fin du conflit avant d'être déchargés des conteneurs, ce qui risque de retarder leur arrivée dans les rayons.

Le président de Harbour Publishing, Howard White, explique que 70 à 80 % de leur chiffre d'affaires découle de la saison du retour sur les bancs de l'école.

Au septième jour de grève, les négociations restent au point mort entre le syndicat des débardeurs, qui ont débrayé pour des négociations avortées liées aux salaires, à la sous-traitance et à l'automatisation des ports.

Bien qu'ils aient exprimé leur sympathie à l'égard des débardeurs en grève, les éditeurs locaux s'inquiètent de plus en plus des conséquences que les retards de la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir sur leurs ventes.

Il y aura certainement un impact, et pas seulement pour nous , dit Howard Woolridge.

La résilience du secteur de l’édition

De nombreux types de marchandises pourraient faire l'objet de pénuries si la grève venait à s’étirer, affirme Adel Guitouni, professeur de commerce à l'Université de Victoria.

Même de petits retards dans le déchargement des bateaux peuvent entraîner des retards dans la chaîne d'approvisionnement, car il faut du temps pour rattraper le retard accumulé, dit-il.

Les ports britanno-colombiens transitent 16 % du total des marchandises échangées au Canada, selon le professeur de commerce à l'Université de Victoria, Adel Guitouni. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Selon Andrew Woolridge, le secteur de l'édition a déjà connu une expérience similaire par le passé, lors d'autres grèves et surtout lors de la pandémie. Les maisons d'édition indépendantes et les auteurs qui ont travaillé pendant des années pour publier leurs livres risquent de payer un lourd tribut.

Nous trouverons le moyen de nous en sortir, comme nous l'avons fait pendant la pandémie , confie Andrew Woolridge.

Des défis à anticiper

Andrew Woolridge et Howard White disent qu'ils ont essayé d'imprimer autant de livres que possible au Canada pour contourner la grève des ports. Le coût plus élevé de l'impression nationale les oblige cependant à produire certains livres à l'étranger.

Howard White envisage de réacheminer les livres de Harbour Publishing par les ports américains et de payer plus cher pour les livraisons par voie terrestre. C’est l’une des solutions qui se présente pour que les livres arrivent à temps pour les ventes d'automne.

Il assure qu’il est difficile de prendre des décisions, car il ne sait pas combien de temps durera la grève. Nous retenons notre souffle et nous nous demandons quand la grève prendra fin , dit Howard White.

Ce dernier affirme que les éditeurs et les auteurs locaux espèrent qu'un accord sera bientôt conclu.

Avec les informations de Emily Fagan