Le Service de police d’Ottawa (SPO) rapporte une augmentation du nombre d’incidents motivés par la haine et les préjugés qui lui ont été signalés depuis le début de l'année. Par rapport à 2022, à pareille date, il s'agit d'une augmentation de 23,5 %.

En six mois, le SPO a examiné 221 signalements d’incidents motivés par la haine contre 179, en 2022, en prenant compte des mêmes dates.

[Ces incidents vont] du vol qualifié aux menaces, en passant par les agressions et le harcèlement , indique la police dans son rapport.

Les personnes de la communauté juive, de la communauté LGBTQ+ et de la communauté noire sont les plus touchées.

Les groupes les plus touchés selon les données actuelles pour 2023 Les groupes les plus touchés selon les données actuelles pour 2023 Groupes Nombre d'incidents signalés Juifs 36 LGBTQ+ 32 Noirs 30 Chinois 8 Musulmans 7

Les propos, crimes, et incidents haineux sont inacceptables. Ces incidents menacent la paix et la sécurité de nos familles, nos amis, nos voisins et celle de nos visiteurs , déclare le chef de la police d'Ottawa, Eric Stubbs, par voie de communiqué.

En tant que service de police, nous n'avons aucune tolérance pour tout type d'incident motivé par la haine , a-t-il ajouté en conférence de presse, vendredi matin.

Eric Stubbs, chef du Service de police d'Ottawa Photo : Radio-Canada

M. Stubbs affirme que chaque signalement est pris au sérieux et que les enquêtes sont faites de façon rigoureuse.

« En tant que chef [de la police] et [dans] l’ensemble de la communauté, nous devons nous sentir concernés par la hausse de ces incidents que nous vivons à Ottawa. [...] Alors nous voulons envoyer un message. Nous avons une Unité des crimes haineux compétente, nous allons enquêter sur chacun des incidents et aller devant la cour, s’il le faut. » — Une citation de Eric Stubbs, chef du Service de police d'Ottawa

Le sergent Ali Toghrol, de l'Unité des crimes haineux et préjugés Photo : Radio-Canada

Selon le sergent à la tête de l’Unité des crimes haineux et préjugés du SPO, Ali Toghrol, cette hausse d'incidents est, entre autres, liée à la désinformation, particulièrement à travers les réseaux sociaux.