Québec débourse 34 millions $ de plus pour les banques alimentaires

Le réseau des banques alimentaires du Québec obtiendra une enveloppe de 34 millions de dollars supplémentaires pour améliorer ses infrastructures d'entreposage et lutter contre l'insécurité et le gaspillage.

C'est ce qu'ont annoncé vendredi le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, lors d'un point de presse conjoint dans l'entrepôt de Moisson Montréal.

Les demandes d'aide alimentaire continuent d'augmenter, notamment en raison de l'inflation et de la crise du logement, a affirmé André Lamontagne. Ces demandes-là viennent de citoyens qui ne se présentaient pas dans ces endroits-là dans le passé , a-t-il noté, réitérant la nécessité d'investir dans le réseau des banques alimentaires, en plus des 6 millions déjà investis en 2021.

Des 34 millions annoncés vendredi matin, une somme de 20 millions sera distribuée sur 4 ans afin de permettre au réseau des banques alimentaires d'améliorer ses infrastructures d'entreposage, ce qui avait été identifié comme un besoin prioritaire par les gestionnaires eux-mêmes, selon le ministre Lamontagne.

« Recevoir les denrées, c’est une chose. Mais si tu ne peux pas les stocker, si tu ne peux pas les transformer, si tu ne peux pas les distribuer, on n’est pas plus avancés. » — Une citation de André Lamontagne, ministre de l'Agriculture

Le ministre a d'ailleurs rappelé que cet engagement avait été pris par la Coalition avenir Québec (CAQ) lors de la dernière campagne électorale, en octobre. Aujourd’hui, on vient concrétiser ce montant-là , a-t-il précisé.

Des 14 millions restants, une somme de 6 millions ira directement aux banques alimentaires, pour qu'elles puissent dès aujourd'hui acheter et distribuer des denrées dans tout le réseau. Les 8 millions restants seront distribués dans le cadre du Plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au cours des quatre prochaines années.

C’est grâce aux 34 millions de dollars qu’on annonce aujourd’hui que tout le monde pourra manger à sa faim au Québec , a déclaré la ministre Chantal Rouleau, qui estime que les Québécois devraient avoir recours à l'aide d'urgence de façon exceptionnelle seulement.

Elle a ainsi soutenu que le gouvernement du Québec était à l'écoute des banques alimentaires afin de trouver des solutions pérennes à l'enjeu de l'insécurité alimentaire dans la province. On tente de réduire ces situations. [...] Notre objectif, c’est que les Québécois aient toujours quelque chose à manger.

Créé en 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec sert 1200 organismes locaux dans toutes les régions. Il contribue ainsi à nourrir les quelque 670 000 personnes qui ont besoin d’aide alimentaire chaque mois.