Une colonie de cormorans a décidé d’utiliser la structure pour s’y percher depuis le début de l’été. La présence de ces oiseaux peut gêner les automobilistes, les motocyclistes et les marcheurs qui empruntent ce lien très fréquenté entre Campbellton et le village québécois de Pointe-à-la-Croix.

Le pont J.-C.-Van Horne permet de relier le Québec et le Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il y a d’abord les fientes de ces oiseaux qui posent problème, indique le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold.

Ces déjections peuvent tomber sur les voitures et endommager la peinture en raison de leur acidité. Elles peuvent aussi tomber sur la tête des automobilistes qui roulent en décapotable, des motocyclistes et des marcheurs.

Ces excréments qui s’accumulent entraînent également une odeur désagréable quand on traverse le pont, affirme le maire.

Un oiseau tombé sur un pare-brise

Comme si ce n’était pas assez, il a reçu une plainte d’un automobiliste qui affirme qu’un cormoran était tombé sur le pare-brise de sa voiture.

Il se peut que l’oiseau tombe endormi sur les poutres du pont et tombe au sol , a raconté Pascal Bujold au micro de La matinale.

Cette problématique est arrivée en même temps que la fermeture du pont interprovincial pendant la pandémie de COVID-19, raconte-t-il. Les oiseaux y ont vu un endroit propice pour s’y reposer pendant l’été.

Cette colonie de cormorans a créé une problématique et c’est devenu un enjeu de sécurité , soutient le maire de Pointe-à-la-Croix. Il rappelle que cette artère routière est la plus fréquentée en Gaspésie en raison du pont qui relie la région au Nouveau-Brunswick.

Des solutions demandées

Transports Canada, qui gère l'infrastructure, a délégué une firme pour étudier le phénomène et la municipalité en a profité pour leur suggérer des solutions.

C’est vrai que ça peut être beau de voir ces oiseaux, mais on regarde ce qui peut être fait sur le pont pour les envoyer ailleurs , dit le maire.

Les cormorans, une nuisance sur le pont Van Horne ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Les cormorans, une nuisance sur le pont Van Horne. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Parmi les solutions, il y a des hiboux artificiels, des sons envoyés pour les effrayer et des fils électriques. Mais celle qui semble rallier le maire est un grillage qui empêche les oiseaux palmés de s’y percher. Cette stratégie a été utilisée avec succès sur le barrage de Manic 2 afin d’empêcher les canards de s’y poser.

On ne veut pas non plus mettre n'importe quoi. On ne veut pas briser le look du pont , estime Pascal Bujold.

Avec des informations de La matinale