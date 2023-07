À l’époque, le coût de l’opération devait s’élever à 9 millions de dollars.

Le personnel municipal justifie la hausse du prix par le fait que le travail pour déterrer l'appareil est plus compliqué que prévu. Les estimations de coûts et le calendrier actualisés seront présentés la semaine prochaine à la commission des affaires générales de la Ville de Toronto.

Selon les services municipaux, l'infiltration accrue des eaux souterraines sur le site et la nécessité de stabiliser davantage le sol ont contribué à la flambée des prix et au retard. En attendant, la machine reste bloquée et les travaux ont duré environ six mois de plus que prévu.

Ce nouveau retard n'est pas du goût des résidents déjà confrontés pendant des années à un flot continu d'équipements lourds, de saletés et de vibrations provenant des travaux de construction selon eux. L'augmentation des prix est la dernière surprise désagréable, estime Tanya Boswick, qui vit dans la rue.

Je pense que tous les contribuables de cette ville devraient être furieux de la somme d'argent dépensée pour ce projet , a-t-elle déclaré. Il y a beaucoup d'autres communautés, d'autres causes et d'autres besoins auxquels notre ville doit faire face.

Machine prise au piège

Les travaux de creusement d'un nouvel égout pluvial sur la promenade Old Mill ont commencé en mars 2022. Le projet a été conçu pour remédier aux inondations chroniques des sous-sols dans le secteur. Le personnel municipal a choisi d'utiliser un micro-tunnelier télécommandé de 1,5 m de large et de 5 m de long pour creuser le nouveau tunnel d'égout.

Le plan prévoyait que la machine soit placée à 18 m sous terre et qu'elle parcoure 282 m jusqu'à un puits de sortie préconstruit à l’ouest de la rue Bloor.

Les ouvriers devaient placer la machine en profondeur pour éviter tout contact avec la ligne de métro Bloor-Danforth située à proximité.

Mais alors qu'il ne restait plus que sept mètres à parcourir, la machine a heurté 14 tirants d'acier souterrains d'un condominium voisin. Elle s'y est prise au piège et est maintenant tordue et détournée de sa trajectoire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette photo a été prise sous terre peu après que la machine se soit coincée. L'opération d'enlèvement est rendue compliquée par la boue et l'eau. Photo : Radio-Canada / Ville de Toronto

Les travaux initiaux de creusement du nouveau tunnel d'égout ont été budgétisés à hauteur de 7,2 millions $. En mars, la Ville a signé un contrat d'exclusivité pour l'extraction de la machine, pour un montant estimé à 9 millions $, avant de voir la facture flamber.

La ville affirme que les derniers chiffres sont basés sur des estimations et représentent les coûts possibles nécessaires à l'achèvement des travaux d'urgence .

« Les coûts définitifs et les paiements effectifs seront basés sur des factures justifiées et certifiées » — Une citation de Déclaration de la Ville de Toronto

Les entrepreneurs espéraient pouvoir sauver la machine au début du mois d'avril. Le reste des travaux d'assainissement devant être achevés d'ici à l'automne.

Pour pouvoir procéder à l'enlèvement de la machine en toute sécurité, il a fallu évacuer l'eau et stabiliser le sol environnant , a déclaré la ville dans un communiqué. Cela a nécessité l'intervention d'un expert en amélioration et stabilisation du sol .

Le temps pluvieux complique la tâche

Le conseiller municipal Gord Perks, a déclaré que l'infiltration d'eau était un problème et que le temps pluvieux n'avait pas arrangé les choses.

M. Perks affirme comprendre la frustration des habitants à l'égard du projet. Il a organisé des réunions plus fréquentes avec les habitants du quartier pour les tenir informés de la situation.

Le conseiller municipal James Pasternak est le président de la commission des affaires générales de la Ville. Il prévoit que les élus posent des questions précises au personnel de la Ville lundi.

Il s'agit d'une somme d'argent choquante , a-t-il déclaré. Je suis conscient que le travail à effectuer est extrêmement risqué et sophistiqué .

Selon M. Pasternak, les travaux sont urgents et doivent se poursuivre pour éviter que la chaussée autour du site ne s'effondre. Mais il espère que des leçons pourront être tirées de cette situation.