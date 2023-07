Le chômage augmente à 5,4 % en juin au Canada

Pour un deuxième mois consécutif, le taux de chômage au Canada a augmenté, passant de 5,2 à 5,4 % en juin, et ce, en dépit d'un gain net de 60 000 emplois au pays.

Cette progression de l'emploi le mois dernier est essentiellement observée dans le travail à temps plein, note Statistique Canada.

Ce sont principalement les hommes de 15 à 54 ans qui ont bénéficié de cette hausse de l'emploi qui est demeuré en revanche relativement stable chez les femmes.

Selon l'agence fédérale, le fait que le taux de chômage ait augmenté en dépit de la création de ces milliers de nouveaux emplois s'explique par une hausse du nombre de personnes à la recherche d'un travail.

Résultat, le taux de chômage a atteint en juin son taux le plus élevé depuis un an à 5,4 %.

Au Québec, le taux de chômage a aussi augmenté, passant à 4,4 % le mois dernier, en hausse de 0,4 point de pourcentage. L'emploi est demeuré relativement stable au Québec. La hausse du chômage étant attribuable ici aussi à l'augmentation du nombre de personnes à la recherche d'un emploi.

C'est par ailleurs à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique que les taux de chômage ont le plus grimpé en juin.

L'emploi a augmenté en Ontario (+ 56 000), en Nouvelle-Écosse (+ 3600) et à Terre-Neuve-et-Labrador (+ 2300) en juin, tandis qu'il a diminué à l'Île-du-Prince-Édouard (- 2400). Les autres provinces ont enregistré peu de variation , détaille Statistique Canada.

Ces gains ont principalement été enregistrés dans le commerce de gros et de détail, dans les soins de santé et l'assistance sociale ainsi que dans le transport et l'entreposage.

Les principaux reculs de l'emploi se concentraient en revanche dans la construction, les services d'enseignement et dans l'agriculture.