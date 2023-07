Lac-Mégantic : des gens de la Mauricie se souviennent

Dix ans se sont écoulés depuis la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Un triste anniversaire qui ravive d’intenses souvenirs pour Christopher Plamondon et Étienne Bureau, des gens de la région qui ont vécu les événements de près.

Le Méganticois d’origine Christopher Plamondon, aujourd’hui Trifluvien, devait être au Musi-Café le soir des événements. C’est finalement une première invitation aux Aigles de Trois-Rivières qui a fait dévier ses plans.

Le six juillet 2013, Christopher Plamondon était recherché, mais il n’était pas sur les lieux.

Christopher Plamondon devait être à Mégantic le soir de la catastrophe, mais il est finalement allé voir un match des Aigles de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Cette invitation lui a sauvé la vie.

Il se savait en sécurité, mais qu’en était-il de ses proches?

« J'appelle, il n’y a aucune réponse. Là, il y a un peu de panique qui embarque. J’appelle mes sœurs. La première chose que je leur dis : 'as-tu des nouvelles de papa puis maman?'. Eux autres ont la panique un peu dans le tapis parce qu'elles dormaient. Je leur explique un peu la situation. Je leur explique aussi que j'ai des amis qui ne répondent pas à l'appel. » — Une citation de Christopher Plamondon

Ses parents étaient sains et saufs.

Quant à ses quatre meilleurs amis qu’il devait initialement rejoindre ce soir-là, ils font partie des 47 victimes du drame.

Éric, Maxime, Mathieu et David ne répondront plus jamais à l’appel. Maxime et sa conjointe attendaient d’ailleurs leur premier enfant.

« Nous, on a perdu des amis, des frères. Mais elle, elle a perdu un ami, un conjoint et le père de sa petite fille. [...] Elle a accouché trois jours plus tard. » — Une citation de Christopher Plamondon

Avant de connaître l'issue du drame, Christopher s’était déjà mis en route avec sa conjointe pour prêter main-forte aux recherches. Il se rappelle encore du paysage ravagé par le déraillement. Quand on arrivait dans quelques villages avant, on voyait encore les explosions, les champignons de fumée , dit-il.

Dix années plus tard, une phrase permet à Christopher Plamondon de traverser son deuil, le souvenir du bonheur est encore du bonheur .

Le devoir avant l'émotion

Étienne Bureau, un pompier de Shawinigan originaire de Lac-Mégantic, décrit la même scène apocalyptique en route vers Lac-Mégantic, son patelin.

Le pompier de Shawinigan venait de combattre un feu à Saint-Jean-des-Piles.

Étienne Bureau s'est immédiatement rendu à Lac-Mégantic pour aider ses collègues. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il n’y a pas pensé deux fois et est allé prêter main-forte auprès de ses confrères dès qu’un répartiteur l’a avisé de la scène qui prenait place dans son patelin d’origine. « Ça n'a pas été long, j'ai lancé un appel et tout de suite [...] quatre gars [...] ont levé la main », dit-il.

« On tombe sur le pilote automatique. Autrement dit, la fatigue, ce n'était pas une option! » — Une citation de Étienne Bureau, pompier de Shawinigan originaire de Lac-Mégantic

Il n’avait pas de sommeil dans le corps, mais le devoir l’appelait. Il avait immédiatement tenté de joindre ses parents infirmiers qui résidaient toujours à Lac-Mégantic. Mais à 4h du matin, ils étaient tous deux déjà à l’hôpital pour soigner des blessés.

Il aura attendu jusqu’à 8h pour savoir qu’ils étaient en vie, on pense évidemment au pire tout de suite .

Le drame de Lac-Mégantic restera pour lui un événement isolé de par l’ampleur de l’incendie à combattre. Comme dans un film décrit-il.

C'est un drôle de sentiment quand t’es pompier et que c’est ta ville natale qui brûle , raconte-t-il.

Son dévouement a d'ailleurs été reconnu par le gouvernement du Québec.

D’après le reportage de Marie-Ève Trudel