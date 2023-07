Depuis environ un an et le début de la guerre dans leur pays, les réfugiés ukrainiens au Canada étaient accueillis dans des chambres d'hôtel financées par les municipalités de la région du Grand Toronto et de Hamilton. Ces chambres servaient de premier point de chute. Mais aujourd'hui, il y a moins d'options disponibles pour les Ukrainiens déplacés, car certaines municipalités réduisent ces services.

La région de Peel a mis fin à son programme d'hébergement temporaire le 15 juin, et la région de York a fait de même le 1er juillet.

Cette dernière évoque le manque de financement fédéral pour justifier la suppression du programme hôtelier.

Katherine Chislett, la commissaire des services communautaires et de santé de la région de York, explique que lors de l'adoption du projet, le conseil espérait obtenir un financement fédéral. Cela ne s'est pas produit.

Elle ne cache pas sa déception que la région ne soit plus en mesure d'offrir ces soutiens.

Nous avons besoin de financement. C'est quelque chose que nous espérons de la part du gouvernement fédéral ou même du gouvernement provincial. [...] Nous serions ravis de poursuivre le travail si nous le pouvions , a déclaré Mme Chislett.

Katherine Chislett espère une aide du gouvernement fédéral pour maintenir le projet d'accueil. Photo : Radio-Canada

Selon elle, le programme de sa région a permis d'aider plus de 250 personnes et il en coûterait entre 2,5 et 3 millions de dollars pour le maintenir en place une année de plus.

Bien plus que deux semaines

Depuis que les municipalités ont mis en place leurs service d'hébergement et services temporaires l'année dernière, le gouvernement fédéral a également lancé davantage de services, et renforcé son propre programme, qui fournit aux Ukrainiens un hébergement à l'hôtel pour une durée allant jusqu'à 14 nuits.

Mme Chislett estime que ces services permettraient de combler une partie du fossé , mais elle a ajouté que deux semaines n'étaient généralement pas suffisantes.

Ce que nous avons constaté, c'est qu'il faut aux gens environ quatre à six semaines pour venir, s'installer, trouver un endroit où vivre, trouver un emploi. Cela ne peut pas se faire en deux semaines , a déclaré Mme Chislett.

Yasmine Dossal travaille pour COSTI Immigrant Services, qui fournit des services aux Ukrainiens de la région de York, notamment en les aidant à trouver un logement permanent, à ouvrir des comptes bancaires, à trouver un emploi et à apprendre à s'orienter dans leur nouvelle communauté. Selon elle, il est essentiel pour le bien-être des familles qu'elles puissent séjourner à l'hôtel pendant un certain nombre de semaines.

Cela leur donne le temps de s'installer, de comprendre la culture et le sentiment d'appartenance, et de se sentir en sécurité et bienvenus dans un nouvel endroit avant d'emménager dans un logement permanent , a déclaré Mme Dossal.

Selon elle, la suppression de certains programmes d'hébergement dans le Grand Toronto et Hamilton aura un impact sur les familles, et nous aussi, car nous ne savons pas où les orienter dit-elle.

Réponse du gouvernement fédéral

Dans une déclaration à CBC Toronto, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a indiqué qu'il "a pris et continuera de prendre des mesures pour aider tous les nouveaux arrivants, y compris les détenteurs d'un visa d'Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU)”.

IRCC a déclaré que les titulaires de visas AVUCU continuent d'avoir accès aux services d’installation normalement réservés aux résidents permanents.

Eugen Duvalko, directeur de programme du service d'accueil à l'aéroport de la Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society, a déclaré que les programmes gérés par les municipalités ont été très utiles et ont peut-être fait leur temps , maintenant que d'autres programmes sont disponibles.

Il a toutefois précisé qu'avec seulement deux semaines de séjour à l'hôtel, certains Ukrainiens devront se démener pour trouver un logement à long terme, ce qui sera particulièrement difficile pour les voyageurs plus vulnérables , tels que les mères célibataires et les personnes handicapées.

Toronto souhaite prolonger son programme d'accueil

Outre les régions de York et de Peel, Hamilton a également mis fin à son programme hôtelier. Toutefois, ailleurs dans la région, certains programmes se poursuivent, du moins pour l'instant.

La région de Durham a prolongé son programme jusqu'à l'automne, tandis qu'à Toronto, le comité des administrations publiques de la ville examinera le 10 juillet une recommandation du personnel visant à prolonger son contrat avec la Croix-Rouge canadienne afin de continuer à offrir des services d'hébergement et d’installation aux Ukrainiens jusqu'à la fin de l'année.

Si cette recommandation est approuvée par la commission, elle sera soumise à l'examen du conseil municipal le 19 juillet.