La Ville d’Ottawa décrète une pause dans l’ajout d’installations d’énergie renouvelable

Les élus d'Ottawa ont appuyé une recommandation de l’administration municipale visant à interdire, pour le moment, l'installation de nouvelles installations de production d'énergie solaire, éolienne et bioénergétique pendant que la Municipalité étudie la meilleure façon de zoner ces projets.

Il s'agit essentiellement de s'assurer que nous procédons de manière ordonnée et que les projets sont réalisés de manière appropriée, tout en veillant à préserver les terres agricoles , a justifié l'urbaniste Mitchell LeSage aux membres du Comité de l'agriculture et des affaires rurales.

À l'heure actuelle, la Ville n'impose aucune limite quant à l'emplacement de ces installations.

L’administration municipale a assuré que cette mesure est provisoire, mais certains écologistes ont fait part de leur étonnement quant à cette interdiction, qui, selon eux, a été introduite sans raison.

Aucune demande retardée par cette décision

La révision du processus d’analyse des demandes d’installations d'énergie renouvelable provient d’une motion déposée, en février, par le conseiller municipal de Rideau-Jock, David Brown.

Le conseiller municipal de Rideau-Jock, David Brown Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

Selon lui, la construction de fermes solaires ou d’installation de digestion anaérobie, qui transforme les matières fécales en énergie, peut aider la Ville à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique et à renforcer la fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans les zones rurales afin que nous ne soyons pas dépendants de longues lignes de transmission qui s'étendent sur des centaines de kilomètres .

Il a toutefois précisé que ce type de développement devait être réalisé de manière responsable.

Nous voulons nous assurer que nous protégeons nos terres agricoles. Il est toujours préférable et certainement plus attrayant d'avoir des produits et des denrées alimentaires cultivés localement plutôt que de devoir les importer , a expliqué M. Brown.

Aucune demande en cours n'étant susceptible d'être contrariée par la décision de cette semaine, M. Brown ne voyait aucune raison d'attendre.

La directrice générale des Associations communautaires pour un environnement durable Ottawa (Community Associations for Environmental Sustainability Ottawa), Angela Keller-Herzog, a confié aux élus son soulagement d'entendre qu'aucun projet ne serait retardé.

Discussion sur la stabilité future du réseau énergétique

Le rapport présenté par le personnel municipal cette semaine propose également de limiter la taille des batteries utilisées pour stocker l'énergie renouvelable sur les terres agricoles à 2 % de la taille totale du terrain, jusqu'à un maximum d'un hectare.

Le superviseur du réseau électrique de l'Ontario, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), s'oriente déjà dans cette direction afin d’en renforcer la stabilité, en commençant par un projet de batteries dans la région de Napanee qui pourrait alimenter 250 000 foyers.

À Ottawa, le conseil municipal a accepté de soutenir un projet sur le chemin Upper Dwyer Hill lors de la même réunion au cours de laquelle M. Brown a demandé au personnel de réviser les règles pour la construction d’installations d'énergie renouvelable.

Angela Keller-Herzog, directrice générale des Associations communautaires pour un environnement durable Ottawa Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

Un stockage fiable de l'énergie produite à partir de sources renouvelables aidera à prévenir les risques liés au changement climatique, selon Mme Keller-Herzog.

En cas de panne d'électricité, d'ouragan, de tornade, de tempête ou autre, comment pouvons-nous stocker l'énergie pour que les enfants puissent continuer à faire leurs devoirs? Nous devons disposer d'une alimentation de secours , a-t-elle soutenu auprès des élus.

La Ville a engagé un consultant pour étudier les règles de zonage en vigueur dans d'autres municipalités et consultera les producteurs d'énergie, les défenseurs de l'environnement et les résidents, cet été, avant de présenter une proposition au conseil municipal, cet automne.