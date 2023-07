Le professeur de droit pénal international à l'École de droit Schulich de l'Université Dalhousie, Robert Currie, estime que les autorités des deux côtés de la frontière canado-américaine seront probablement motivées pour mener à bien une affaire de cette nature dans les meilleurs délais.

La photo de Jewell Langforf et son buste en argile créé en 2017 par la Police provinciale de l'Ontario pour l'identifier. Photo : Radio-Canada

Le 3 mai 1975, un corps a été retrouvé ligoté dans un cours d’eau près de l’autoroute 417, au niveau de Casselman. Il s’agissait d’une femme non identifiée qui a été connue pendant des décennies sous le seul surnom de la Dame de la rivière Nation .

Grâce à des avancées dans le domaine de l’ ADN , la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a récemment pu identifier la victime.

Elle s’appelait Jewell Parchman Langford. Elle avait 48 ans et était originaire du Tennessee, selon des informations obtenues par Radio-Canada.

Jewell Langford a été retrouvée dans la rivière Nation dans l’est ontarien, le 3 mai 1975. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Police provinciale de l'Ontario (PPO).

En septembre dernier, la PPO a accusé Rodney Nichols du meurtre. Ce dernier est aujourd’hui âgé de 81 ans et vit en Floride.

« Le traité d’extradition entre les deux pays est conçu exactement pour cela, pour qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime au Canada puisse être extradée des États-Unis. Il ne semble donc pas y avoir d’obstacles à l’extradition pour le moment, à ma connaissance. » — Une citation de Robert Currie, professeur de droit pénal international à l'École de droit Schulich de l'Université Dalhousie

Le crime est certainement historique, mais il n’y a pas de prescription pour les crimes au Canada. Et, je crois qu’il n’y en a pas non plus pour les meurtres aux États-Unis , a-t-il ajouté.

M. Curie explique, toutefois, qu’il arrive que des personnes s’opposent à une extradition au motif qu’elles sont trop âgées ou trop malades et que cela serait donc inhumain.

Mais le système pénitentiaire canadien est raisonnablement en mesure d’accueillir des personnes plus âgées ou ayant des problèmes de santé. Là encore, cela ne constitue pas un obstacle en soi, mais cela peut certainement rallonger la durée de la procédure , a précisé M. Curie.

Comment fonctionne ce type d’extradition ?

Les autorités fédérales ont déjà présenté une demande d’extradition pour que Rodney Nichols, ancien résident de Montréal, soit renvoyé au Canada.

Dans ce cas, le ministère de la Justice du Canada, plus précisément le Service d’entraide internationale, aurait présenté une demande en vertu du traité d'extradition au département d’État américain qui s’occupe de ce type d’affaires internationales pour le gouvernement des États-Unis, selon M. Currie.

Les procédures d’extradition sont parfois difficiles à prévoir. Il est tout à fait possible que l’individu en question renonce à la procédure d’extradition, c’est-à-dire qu’il accepte de se rendre au Canada , a fait valoir M. Currie.

« Ce n’est pas inhabituel, et s’il le fait, ce ne sera qu’une question de semaines avant qu’il ne soit ici et en état d’arrestation au Canada. » — Une citation de Robert Currie, professeur de droit pénal international à l'École de droit Schulich de l'Université Dalhousie

Radio-Canada a confirmé cette semaine que Rodney Nichols et Jewell Parchman Langford vivaient ensemble au moment de sa disparition, en 1975.

On ne sait toujours pas pourquoi aucun lien n’a été établi à l’époque entre la disparition signalée de Jewell Parchman Langford et la découverte du corps d’une femme à seulement 150 kilomètres de là.

Une plaque commémorant la disparition de Jewell Langford se trouve dans un cimetière à Jackson, au Tennessee. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La famille de la victime a tout fait pour que la police n’abandonne pas l’enquête.

Il y a quelques jours, sa nièce Denise Chung a remercié les enquêteurs d’avoir suivi l’affaire et d’avoir permis à la famille restante de Jewell Parchman Langford de tourner la page.

Mais elle espère que cette épreuve se terminera par une extradition et un éventuel procès.