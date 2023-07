La ville de Pictou frustrée par les pannes du traversier entre la N.-É. et l’I.-P.-É.

La compagnie Northumberland Ferries a annoncé que son navire NM Confederation restera hors service samedi et dimanche en attendant les réparations.

« Nous dépendons beaucoup au printemps, en été et en automne du trafic qui voyage sur les traversiers. » — Une citation de Jim Ryan, maire de Pictou

Le moment est particulièrement mal choisi, dit le maire Jim Ryan, car le carnaval annuel du homard de Pictou a lieu en fin de semaine.

Beaucoup de gens viennent dans notre ville pendant le carnaval et je sais qu'une partie de ce trafic vient de l'Île-du-Prince-Édouard ou passe par l'Île-du-Prince-Édouard.

Le navire est tombé en panne plusieurs fois cette année, ce qui a incité les membres de l'industrie des services de la région à faire part de leurs préoccupations au maire.

Northumberland Ferries indique qu'un problème mécanique signifie que le service de traversier du NM Confederation restera suspendue samedi et dimanche. Photo : Gracieuseté : Kevin Baillie

Nous parlons de dizaines de milliers de véhicules qui passent chaque année, et en particulier pendant les périodes les plus achalandées, et je pense que c'est l'une de ces périodes les plus achalandées , indique Jim Ryan. Nous avons besoin de ce trafic.

Tony Dolan, qui possède un motel et deux restaurants dans la région, tente de rester positif. Il dit que même si ce n’est pas idéal que le traversier soit en panne, la bonne nouvelle c’est que de grands événements se déroulent en fin de semaine et attirent beaucoup de monde.

Non seulement le festival du homard, mais c'est l'anniversaire de la ville, c'est l'anniversaire du navire Hector. Il y a des événements tous les soirs et il y a plus de gens qui viennent pour les événements , remarque Tony Dolan, qui dit aussi que le pont de la Confédération reste une bonne option .

Rose Sangster, la propriétaire du Millside General Store, dit qu'elle fourni des indications à plusieurs touristes surpris par l'interruption du service de traversier.

Certains d'entre eux ne savent pas où ils vont, alors nous finissons par expliquer sur une carte comment se rendre et quel est le chemin le plus court , dit-elle.

L'entreprise Northumberland Ferries dessert l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC/Julia Cook

Le maire Jim Ryan demande au gouvernement fédéral d'aider en prenant des mesures pour remplacer le traversier actuel, qui, selon lui, est en fin de vie.

Le gouvernement fédéral devrait certainement envisager d'accélérer la livraison du traversier qui devrait être construit pour 2027 ou 2028 , dit-il. Mais pour l'instant, la construction est en retard.

Dans un communiqué de presse, Northumberland Ferries indique que les pièces nécessaires pour résoudre le problème mécanique du NM Confederation devraient arriver samedi et qu'une réparation accélérée, suivie de tests approfondis, remettra le navire en service au début de la semaine prochaine .

La compagnie écrit aussi qu'elle regrette profondément les désagréments persistants .

Deuxième traversier en route

Le gouvernement fédéral a annoncé en mars un financement de 29,9 millions $ sur deux ans pour les liaisons par traversier dans les Maritimes.

Cet engagement a été pris dans le cadre du budget fédéral, et le gouvernement a spécifiquement mentionné l'affrètement d'un deuxième navire entre la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, a fait référence à l'investissement lors d'une annonce à Peggys Cove cette semaine.

Dans son communiqué, Northumberland Ferries indique que le deuxième navire promis, le NM Saaremaa 1, devrait entrer en service d'ici la mi-juillet. Il est parti mercredi du Québec et doit arriver dimanche soir à l'île.