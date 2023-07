Un été caniculaire pourrait s’abattre sur la région de la capitale nationale

La région de la capitale nationale pourrait connaître un été de températures supérieures à la moyenne, selon Environnement Canada. Alors que l'air chaud et humide dérive vers le nord depuis les États-Unis et qu’un front froid est attendu dans l'est du pays cette fin de semaine, ces prévisions pourraient se traduire en vagues de chaleur.

Selon Environnement Canada, des températures proches de la normale sont prévues pour une semaine ou deux, mais ce répit ne devrait pas durer.

Météorologue à Environnement Canada, Steven Flisfeder a indiqué que l'agence prévoit des températures saisonnières supérieures à la normale pour le reste de l'été. Et cela ne fait qu'augmenter les risques d'une nouvelle canicule.

Il est certain que plus les températures seront supérieures aux normales saisonnières, plus il y aura de risques d'épisodes de chaleur extrême , a expliqué M. Flisfeder. Mais il faut attendre pour voir , a-t-il nuancé.

Selon lui, El Niño - ce courant d'eau chaude qui se manifeste de façon périodique dans la partie est de l'océan Pacifique - n’est pas le coupable, cette année, et il est peu probable qu'il ait un impact significatif sur l'Ontario et le Québec avant la fin de l'année. C'est plutôt au sud de la frontière que se trouve le coupable.

Pour l'instant, il s'agit simplement d'une poussée d'air chaud et humide en provenance du sud des États-Unis , a analysé M. Flisfeder.

Les vagues de chaleur, un risque pour les enfants et les personnes âgées

Membre du comité de planification de Santé publique d'Ottawa (SPO) sur les chaleurs extrêmes, le froid et le smog, Birgit Isernhagen a rappelé que les vagues de chaleur peuvent constituer un danger pour tout le monde. Mais certains sont plus à risque que d'autres, notamment les jeunes enfants et les personnes âgées.

Il est très important de réfléchir à la façon dont vous allez faire face à cette vague de chaleur prolongée , a-t-elle dit.

Pour ceux qui travaillent à l'extérieur, Mme Isernhagen conseille de boire beaucoup d'eau, de mettre de la crème solaire et de porter un chapeau et des vêtements légers. Elle recommande également de faire des pauses pour se rafraîchir.

Elle demande aussi aux résidents de surveiller les personnes vulnérables qui pourraient avoir besoin d'un coup de main.

Si vous voyez quelqu'un faire une réaction à la chaleur extrême, il est très important d'appeler le 311 et de demander de l'aide. L'autre chose à faire est de mettre cette personne à l'ombre et de lui donner quelque chose à boire , a-t-elle énuméré. Et bien sûr, si vous pensez que la situation est vraiment grave, appelez le 911.