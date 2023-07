FEQ : Weezer et Billy Talent enflamment les plaines d’Abraham

Québec, ville de rock, a été choyée, en ouverture du 55 e Festival d’été jeudi, alors que Weezer, Billy Talent et Les Shirley ont lancé avec panache, et sous une chaleur tropicale, les festivités sur des plaines d’Abraham bondées. Un coup d’envoi quasi parfait, n’eut été des bouchons aux entrées du site, qui ont testé la patience des festivaliers.

Au moment où la formation californienne Weezer a foulé l’immense scène des Plaines, vers 21 h 45, la situation aux entrées s’était toutefois résorbée. Ne restait aux spectateurs qu’à apprécier des retrouvailles avec la bande de Rivers Cuomo, attendues depuis 10 ans au FEQ .

Le prolifique quatuor indie-rock est apparu sans crier gare, amorçant sa proposition avec My Name Is Jonas, titre de son mythique album éponyme de 1994 – mieux connu sous le nom de Blue Album –, puis en enchaînant immédiatement avec Beverly Hills, mégasuccès de 2005. Le tout était accompagné de projections de dessins animés propres à l’esthétique du groupe.

La prestation de Weezer était accompagnée de projections de dessins animés propres à l’esthétique du groupe. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Nous sommes Weezer! Bonsoir! a lancé Cuomo en français, à titre de salutations.

Invitant la foule à le suivre dans son Indie Rock Road Trip, Weezer a offert une planante enfilade de titres faisant l’effet d’un progressif retour sur Terre, après l’électrochoc Billy Talent, qui l’avait précédé. Une balade dans le parc. Littéralement.

Quelques exceptions notables? La reprise très convaincante d’Enter Sandman de Metallica, bien que les voix de James Hetfield et Rivers Cuomo soient incomparables, ou l’acoustique Susanne, écrite en l’honneur d’une représentante de l’étiquette de disque Geffen qui était gentille avec nous . Et que dire des superbes harmonies vocales de Greatest Man That Ever Lived?

Weezer a étonné avec une reprise d'«Enter Sandman» de Metallica. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le voyage n’aurait pas été complet sans un arrêt dans l’État d’origine de la formation, avec ce bijou de pop californienne qu’est Island in the Sun. Mais là ne s’est pas arrêté la promenade.

Ce n’est pas un vrai road trip tant que papa n’a pas pris une photo de famille! , a lancé Cuomo, avant de saisir un appareil Polaroid, d’immortaliser la foule des Plaines et d’entamer l’hymne Say It Ain’t So, repris en chœur par les festivaliers.

Avant d’arriver à destination, il restait encore d’autres perles à se mettre sous la dent comme la décapante Hash Pipe et l’irrésistible Buddy Holly, en tombée de rideau. Au final, on aura eu droit à une aventure pleine de rebondissements signée Weezer!

Le dispositif scénique du spectacle de Weezer Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La bombe Billy Talent

Un peu plus tôt en soirée, la formation torontoise Billy Talent s'était amenée sur scène alors que des milliers de personnes attendaient toujours de passer l'entrée de la Croix du Sacrifice, ainsi que celle réservée aux détenteurs de passes avant-scène argent et or. Au même moment, l’accès se faisait aussi difficilement au Parc de la Francophonie, où une passerelle partant de la place George-V donne accès au site pour la première fois, cette année.

Le Festival d’été n’a pas été en mesure d’expliquer ces bouchons jeudi, alors que les spectacles sur les deux plateaux se sont mis en marche malgré tout.

Billy Talent a lancé la machine devant des projections de vitraux d’église surplombées d’un squelette à moto rappelant la mascotte d’Iron Maiden Eddie. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Cela n’a pas empêché Billy Talent d’amorcer sa prestation avec son traditionnel Bonsoir, mes amis! en français devant une foule bien compacte, alors qu’il faisait encore clair. Une situation un peu ingrate pour un groupe de cette envergure.

Lançant la machine avec leur succès Devil in a Midnight Mass, devant des projections de vitraux d’église surplombées d’un squelette à moto rappelant la mascotte d’Iron Maiden Eddie, Ben Kowalewicz et ses complices Ian D'Sa (guitare), Jon Gallant (basse) et Jordan Hastings (batterie) ont concocté un programme puisant allègrement dans toutes les époques de leur répertoire.

La troupe du chanteur Ben Kowalewicz en était à sa quatrième prestation au Festival d'été. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La proposition qui avait de quoi satisfaire les nombreux amateurs de la première heure, qui se sont régalés des This Suffering, Afraid of Heights, River Below, Surrender, Fallen Leaves et Try Honesty (aux couplets revisités).

Au moment de présenter cette dernière, le chanteur à l’allure toujours aussi juvénile a rappelé que c’est ce brûlot qui a lancé la carrière du groupe, il y a près de 20 ans.

Ce qui fait de nous des vieux, mais avec le même amour et la même inspiration que nous avions à 17 ans! C’est pourquoi nous voulons vous dire, du fond du cœur, merci de continuer à vous intéresser à notre groupe! Et que dire du fait que nous partageons la scène ce soir avec les puissants Weezer? C'est un rêve devenu réalité! , a-t-il fait savoir.

La rencontre sur scène entre Rivers Cuomo et Billy Talent, qui collabore sur la pièce End of Me (Crisis of Faith, 2022), n’aura toutefois pas eu lieu, comme l’espéraient plusieurs, alors que la chanson a été jouée sans le leader de Weezer.

Billy Talent a offert une prestation enlevante en lever de rideau du Festival d'été. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Une surprise attendait néanmoins les fans de Billy Talent, lors de l’interprétation de Pins and Needles, puisque le batteur original de la formation Aaron Solowoniuk s’est installé derrière la batterie. Membre de l’ombre, il avait dû céder sa place à Hastings il y a sept ans, en raison de symptômes de plus en plus envahissants de sclérose en plaques.

La grand-messe de Billy Talent s’est conclue sur une Devil on My Shoulder relevée par la participation vocale de la foule et une Red Flag percutante, qui faisait l’effet d’un point d’exclamation sur cette décoiffante prestation

Décapantes Shirley

En ouverture, le rock pesant du power trio féminin montréalais Les Shirley a bien préparé le terrain, alors que le soleil brillait encore de tous ses feux dans le ciel de Québec.

Le parterre déjà rempli à moitié en début de programme vers 19 h, alors que le site n’a été ouvert qu’à 18 h 26, a offert un accueil malgré tout chaleureux aux trois rockeuses, qui savouraient ce premier passage au FEQ .

« On vit un sacré rêve, nous autres! Trois filles de Montréal, Billy Talent, Weezer, on capote! » — Une citation de Raphaëlle Chouinard, chanteuse et guitariste des Shirley, entre deux salves de guitare

Les festivaliers ont fait la course pour les meilleures places après l'ouverture des guérites, vers 18h25. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Puisant dans leur répertoire des trois dernières années, Les Shirley, qui s’appuient sur un mélange drôlement efficace de punk-rock et de hair metal actualisé, n’ont eu aucune difficulté à réchauffer une atmosphère déjà suffocante.

Je ne sais pas comment ça feel dans la crowd, mais ici, il fait 58 degrés Celsius! , a d’ailleurs lancé en riant Raphaëlle Chouinard.

Une belle découverte!