Ils ont enchaîné leurs titres face à un public très réceptif. Les deux artistes étaient d'ailleurs accompagnés d'un claviériste, Jean-François de Bellefeuille. Le spectacle a duré un peu moins d'une heure trente.

Luc de Larochelière et Andrea Lindsay ont envoûté le public méganticois.

Le spectacle du duo s’est d’ailleurs terminé sur la chanson. Si fragile dont les mots résonnent particulièrement en ce 10e anniversaire de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic.

C’est une chanson que j’ai écrite lorsque j’avais 23 ans. Je ne pensais pas qu’elle allait faire tout ce chemin-là. À l’époque, je comprenais à peine ce que je venais d’écrire. Elle a touché beaucoup de gens de différentes manières , a indiqué Luc de Larochelière.

Le public a d’ailleurs repris les paroles de la chanson en chœur. Peu avant le début du spectacle, des feuilles sur lesquelles étaient inscrites les paroles ont été distribuées au public. C’était un véritable moment fort de la représentation des deux musiciens.

« Il y a 10 ans, quand la tragédie de Lac-Mégantic est arrivée, on a tous été scotchés. On n'en revenait pas. Ce soir, on est venu chanter la fragilité, mais ce que j’ai vu, c’est la vie, la résilience des gens. Venir ce soir, ça en valait vraiment la peine. »