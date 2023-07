Il n'y a pas de mots pour décrire la dévastation que ce monstre a causée à tant de gens , a témoigné la belle-mère de la victime décédée.

Le 27 mars 2021 à North Vancouver, une femme dans la vingtaine a été tuée et six autres personnes âgées de 22 à 78 ans ont été blessées dans une attaque au couteau de chasse perpétrée par Yannick Bandaogo. Les événements se sont passés aux environs de la bibliothèque publique Lynn Valley.

L’homme de 30 ans a plaidé coupable à sept chefs d'accusation, dont celui de meurtre au second degré.

En prenant sa vie, vous avez brisé la vie de [ses] amis et [sa] famille et terrorisé une communauté entière , a continué la belle-mère de la défunte, dont le fils a perdu l'amour de sa vie .

Des traumatismes durables

En plus de l’accusation de meurtre au second degré, Yannick Bandaogo a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de tentatives de meurtre et à un chef d’accusation de voies de fait graves. Les victimes de ces violences demeurent lourdement traumatisées deux ans plus tard.

Perdre un œil a changé ma vie au complet , a témoigné l’une des victimes, mère de trois enfants, qui a subi de nombreux coups de couteau au visage. L’arme a atteint son cerveau, son nez a dû être reconstruit et elle vit maintenant avec un o t eil de verre et des migraines constantes.

Une autre victime était étudiante universitaire à l’époque. Elle prenait un café avant de recommencer à étudier au moment de l’attaque. Quel genre de monstre peut aller dans une bibliothèque et poignarder les gens? , a-t-elle questionné en regardant Yannick Bandaogo.

Je ne voulais pas fermer les yeux, j'étais terrifiée de ne plus jamais les ouvrir , témoigne celle qui a été poussée vers une clôture, jetée par terre et poignardée à plusieurs reprises.

Mon nez était presque détaché de mon visage. [...] J’étais horrifiée de regarder mon visage. Une semaine après l’attaque, elle a dû retourner aux urgences puisqu’elle vomissait du sang. Ma vie était en danger. J’ai pensé mourir une deuxième fois.

« Encore de la panique, beaucoup de colère. Tellement de pertes. Je ne pardonnerai jamais. Aucun mot ne peut décrire l’impact. Ce qui m’est arrivé était une décision dont je vais souffrir pour le reste de ma vie. » — Une citation de Victime de l’attaque au couteau

La mère d’une autre victime explique que sa fille a dû démissionner de son emploi et a été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique, pour lequel elle suit aujourd’hui une thérapie. Vous, l’accusé, qui avez ouvert le visage de ma fille avec un couteau, je suis en colère et je ne vous pardonnerai jamais , a-t-elle déclaré en s’adressant à Yannick Bandaogo.

Sa dangerosité, une considération importante

Lors de l’audience, les procureurs de la Couronne ont soulevé que la dangerosité de Yannick Bandaogo constituait une considération importante .

Deux rapports médicaux ont indiqué que Yannick Bandaogo souffrait d’un trouble de la personnalité antisociale, qui se caractérise par une indifférence vis-à-vis des normes sociales et des droits des autres.

Pour recevoir ce diagnostic, un patient doit indiquer au moins trois des sept critères associés au trouble. Yannick Bandaogo répond aux sept critères, parmi lesquels se trouvent une incapacité à se conformer aux normes sociales, une impulsivité et de l’agressivité.

Lors de l’audience, la défense a parlé de ses troubles psychiatriques exacerbés par la consommation de drogues. L’aspect mental n’écarte pas la responsabilité criminelle , explique toutefois Georges Rivard, l’avocat de Yannick Bandaogo.

Yannick Bandaogo possède des antécédents criminels, notamment pour avoir menacé de poignarder deux employés municipaux à Winnipeg en 2021 et pour une agression armée à Québec en 2019.

Jusqu'à présent, aucun motif n'a été publiquement fourni pour expliquer l'attaque.

Yannick Bandaogo prendra la parole vendredi matin, le troisième et dernier jour de l’audience. La défense lira également une lettre de sa mère.

Avec les informations de Benoît Ferradini