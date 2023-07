Des organismes de l’Ouest reçoivent 20 M$ d’Ottawa pour lutter contre les drogues

Des dizaines de groupes communautaires et autochtones de l'Ouest canadien se partageront 20 millions de dollars en financement fédéral pour leurs services de sensibilisation aux drogues, de traitement, de réadaptation et de santé mentale.

La ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, a annoncé jeudi que ce financement servira à soutenir 42 projets en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada.

La ministre Bennett était jeudi à Squamish, en Colombie-Britannique, où elle a visité deux centres de traitement de la toxicomanie, dont un qui est réservé aux jeunes.

Mme Bennett a rappelé que la crise des drogues toxiques et des surdoses constitue un fléau national, avec des données montrant que 20 personnes en meurent chaque jour au Canada.

La ministre soutient que les organisations locales qui ont la confiance et la compréhension des résidents et des usagers sont les mieux placées pour offrir des services en toxicomanie et en santé mentale.

Mme Bennett s'inquiète par ailleurs des critiques récentes de certains politiciens concernant un programme de décriminalisation de la drogue en Colombie-Britannique. Elle craint que dans ce contexte, certains usagers puissent être dissuadés de recourir à l'aide dont ils ont besoin.