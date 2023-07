Les ambulanciers plus sollicités en raison de la chaleur

On a des augmentations d’appels dans les derniers jours, c’est sûr, avec la chaleur , note Tony Larochelle, qui fait partie de l’organisation à titre de superviseur.

« Un coup de chaleur peut se produire assez rapidement pour les travailleurs qui sont à l'extérieur, à la grosse chaleur, pour les athlètes qui font des gros efforts physiques soutenus. Ça peut aussi survenir progressivement comme pour les personnes âgées sans air climatisé. » — Une citation de Tony Larochelle, superviseur à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ)

Environnement Canada a diffusé un avertissement de chaleur extrême pour la région, mercredi. Un record de chaleur a été battu à Saguenay. En après-midi, la température a atteint 33,9 °C à Saguenay, ce qui constitue un record de chaleur. La dernière température la plus élevée jamais enregistrée à la station de Jonquière datait de 1995, avec 32,7°C.

Chaud sur les chantiers

La chaleur a eu un impact évidemment sur ceux qui doivent travailler à l'extérieur, comme le font plusieurs dans le domaine de la construction.

Pour l'aider à faire face à la température élevée, le travailleur Michaël Dion s’est fabriqué un large chapeau en styromousse pour se protéger du soleil.

Le travailleur de la construction Michaël Dion a fabriqué un chapeau en styromousse de pour se protéger du soleil. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

J’avais vu ça sur TikTok. On est en train de faire des murs noirs, alors c'est sûr qu'il y a plus de contraintes au niveau de la chaleur , explique le bricoleur.

L’entreprise Éloi Boudreault Construction prend justement des précautions pour éviter que ses employés vivent un malaise.

Jessica Prescott est responsable des communications chez Éloi Boudreault Construction. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On leur rappelle de s'hydrater fréquemment, on leur fournit de l'eau. On prend des pauses de manière fréquente. La roulotte de chantier est climatisée , énumère Jessica Prescott, responsable des communications.

Mercredi matin, les salariés ont entamé leur journée de travail plus tôt pour éviter une trop longue exposition au soleil.

Personnes à risque

Parmi les personnes les plus vulnérables à la chaleur accablante, on compte notamment les personnes âgées. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme avoir prévu le coup en ajoutant notamment de la climatisation dans les corridors, les salles à manger, les salons et les autres espaces communs de ses Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Ces systèmes de climatisation, jumelés à la ventilation qui favorisent la diffusion de l’air frais, permettent de rafraîchir l’ensemble des pièces, incluant les chambres, pour que la température ambiante soit confortable , indique par courriel Mélissa Bradette.

La conseillère cadre aux communications et relations médias soutient que l’ensemble des 16 CHSLD sont munis de systèmes de climatisation, et que les résidents peuvent demander d’en avoir un à la fenêtre de leur chambre s’ils en ressentent le besoin.

Les sans-logis sont également particulièrement à risque de souffrir de déshydratation en période de canicule.

Des cartes fournies par Saguenay

La Ville de Saguenay a conçu des cartes indiquant les endroits où se trouvent des blocs sanitaires, des toilettes chimiques, les piscines et les jeux d'eau, mais aussi les fontaines et les buanderies communautaires.

Dominic Arseneau est conseiller en relations médias et numériques à la Ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Ces cartes ont été données aux travailleurs de rue, aux policiers et aux commerçants afin qu'ils puissent orienter les personnes en situation d'itinérance au bon endroit , précise son porte-parole Dominic Arseneau.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche