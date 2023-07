Le Jonquiérois Rafaël Harvey-Pinard reconnaissant envers ses parents

L’ancien capitaine des Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a accordé des entrevues aux médias jeudi, trois jours après avoir signé son contrat. Celui-ci lui garantit un salaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), même si le hockeyeur devait évoluer à un moment où un autre avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Il dit encore avoir peine à réaliser l'ampleur du montant qu’il touchera pour jouer au hockey.

Ça fait quand même spécial honnêtement. C'est drôle à dire, on dirait, je ne le réalise pas encore, mais honnêtement, je dois beaucoup à mes parents. Ils ont fait tellement de sacrifices pour moi, puis c'est eux autres qui m'ont permis de me rendre où je suis aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi , a-t-il raconté en entrevue lors de l’émission Place publique.

Entrevue avec Rafaël Harvey-Pinard qui a prolongé son contrat avec le CH ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Entrevue avec Rafaël Harvey-Pinard qui a prolongé son contrat avec le CH. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Rafaël Harvey-Pinard a grandi au sein de l’entreprise familiale, la Pizzeria Davis, située à Saguenay, dans le secteur Arvida. Il était même revenu offrir son aide à titre de livreur durant la pandémie, alors que le hockey était à l'arrêt.

Il a beaucoup apprécié, depuis la signature de son contrat, recevoir des messages de félicitations de la part de ses proches, ses amis et d’anciens coéquipiers.

J'ai eu vraiment beaucoup de messages positifs, ça fait chaud au cœur d'avoir le soutien de toutes ces personnes-là. J'ai eu vraiment beaucoup de messages, ç'a été quand même assez long à répondre à tout le monde, mais j'étais super content de voir tout ce soutien-là , a-t-il partagé.

Une place à conserver

La saison dernière, Rafaël Harvey-Pinard a récolté 20 points, dont 14 buts, en 34 matchs avec les Canadiens. Il espère confirmer sa place et son statut cette année.

C'est sûr et certain que mon objectif, c'est de rester avec les Canadiens pour quelques années, puis un [contrat de] deux ans comme ça, ça va être une belle opportunité pour moi de montrer que je mérite ma place à temps plein dans la Ligue nationale. [Dans] la Ligue nationale, tu as toujours des preuves à faire. Il y a toujours un joueur qui est là pour prendre ton poste. Il y a beaucoup de monde qui vient au camp aussi. Je pense que c'est à tous les jours qu'il faut que tu prouves que tu mérites ta place , a dit aussi celui qui a porté les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ . Il avait d'ailleurs remporté la coupe Memorial en 2019.

Rafaël Harvey-Pinard a marqué 14 buts en 34 matchs. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Lors d’un passage dans la région en mai, il avait indiqué que le plus gros été d’entraînement en carrière s’amorçait.

En ce moment, j'essaie de rajouter un peu de masse musculaire pour être un peu plus solide sur mes patins, un peu plus fort. L'autre aspect que je travaille beaucoup actuellement, c'est le coup de patin. J'ai un entraîneur ici à Montréal, on se voit environ deux fois par semaine, on travaille beaucoup l'explosion, la vitesse sur patins. Je pense que, jusqu'à maintenant, ça va super bien , a-t-il ajouté.

Sur quel trio?

Lors des 34 matchs disputés en 2022-2023, il est arrivé à plusieurs reprises que Rafaël Harvey-Pinard se retrouve sur le même trio que Nick Suzuki, le principal joueur d’attaque du Canadien, à la suite de la blessure de Cole Caufield.

C'est sûr et certain que tu souhaites tout le temps jouer sur un trio offensif. Mais je pense que mon style de jeu peut s'adapter à un peu tous les trios, je pense. C'est une de mes forces, c'est ma polyvalence. Donc on va voir au camp d’entraînement. J'imagine que ça va dépendre du camp que je vais avoir, puis si je performe bien pendant les matchs présaison , a-t-il mentionné.

Le 25 mars, Nick Suzuki (à gauche) avait obtenu deux passes sur les trois buts de Rafaël Harvey-Pinard. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le numéro 49 avait même marqué trois buts dans une même période le 25 mars, dans une victoire de 8-2 contre les Blue Jackets de Colombus.

Du soutien pour les médias

Parmi les différences de jouer dans la LNH , Harvey-Pinard note tout le travail du personnel du club montréalais qui le guide dans ses relations avec les médias.