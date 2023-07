Le dernier record remonte à 2016.

Et dans les derniers mois, les records de température ne font que s’additionner, avec notamment les records consécutifs de lundi (16,88 °C) et mardi (17,03 °C) de cette semaine qui sont devenus les journées les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial.

Après la journée de lundi, mardi est devenu la journée la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre. Est-ce que l'année 2023 pourrait battre tous les records de la planète? Madeleine Blais-Morin en discute avec Philippe Gachon, professeur de climatologie au département de Géographie à l’UQAM.

Le mois de juin a aussi été le mois le plus chaud sur Terre, avec une température mondiale moyenne de 16,51 °C, soit 0,53 °C au-dessus de la moyenne des trois précédentes décennies. Le précédent record, en juin 2019, n'était que de 0,37 °C au-dessus de ces normales, selon l'Observatoire européen du changement climatique Copernicus.

Au Canada, les mois de mai et juin ont aussi battu tous les records de toutes les années depuis 1940, et dépassent d'à peu près 1 °C l'année 1998, qui pour ces deux mois-là, avait été l'année la plus chaude pendant un phénomène El Niño , a indiqué M. Gachon. Ces records sont de plus en plus inquiétants , alarme-t-il.

La semaine dernière, l'Égypte a connu une canicule estivale avec des températures dépassant les 37,7 °C, selon les prévisions météorologiques nationales du pays. Photo : Reuters / THAIER AL-SUDANI

De plus, d’ici 2030, la chaleur extrême pourrait tuer 1370 personnes et en envoyer 6000 à l'hôpital par an, en Colombie-Britannique, si la province n'adapte pas ses infrastructures essentielles, affirme le rapport Arguments en faveur d’une adaptation aux chaleurs extrêmes de l'Institut climatique du Canada.

Retour du phénomène El Niño

L’année 2023 verra également le retour pour la première fois depuis sept ans du phénomène météorologique El Niño, caractérisé par des températures de surface plus chaudes que la normale dans l'océan Pacifique équatorial, mais qui a des conséquences pour toute la planète.

Il pourrait conduire à de nouveaux records de températures dans certaines régions, a déclaré dans un communiqué Michelle L'Heureux, climatologue pour l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ( NOAA ).

« El Niño devrait également amplifier le réchauffement, voire même exacerber des vagues de chaleur. » — Une citation de Philippe Gachon, professeur de climatologie au département de géographie à l’UQAM

À quelques endroits en Antarctique, les températures étaient de 10 °C à 20 °C supérieures aux moyennes de 1979 à 2000. (Photo d'archives) Photo : AFP/Getty Images / MATHILDE BELLENGER

Le secrétaire général des Nations unies ( ONU ), Antonio Guterres, a déclaré que ces nouveaux records de température montrent la nécessité d'une plus grande responsabilité face au réchauffement climatique mondial. La situation à laquelle nous assistons actuellement est la démonstration que le changement climatique est hors de contrôle , a-t-il déclaré.

Le nord du Québec vulnérable

Généralement plus frais que le reste de la province, le nord du Québec a aussi récemment battu des records de chaleur. Dans le Grand Nord québécois, la température a atteint 34 °C à Kuujjuaq, mardi, du jamais-vu dans cette communauté du Nunavik.

Et mercredi, c'est dans la municipalité de Chapais, près de Chibougamau, qu'on enregistrait la température la plus élevée au Canada avec 34,2 °C.

Les vagues de chaleur pourraient aggraver les feux de forêts au Québec. En photo, le feu dans le secteur de Mistissini, dans le Nord-du-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« Dans le nord du Québec, ça se réchauffe de façon majeure et c'est un facteur de risque qui pourrait amplifier les feux de forêt. » — Une citation de Philippe Gachon, professeur de climatologie au département de géographie à l’UQAM