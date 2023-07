Il s'agissait ainsi du plus important déficit commercial enregistré par le pays depuis octobre 2020, et celui-ci se comparait à un excédent révisé de 894 millions pour le mois d'avril, a souligné l'agence fédérale.

L'économiste Marc Ercolao, de la Banque TD , a noté que même si le rapport semblait suivre une tendance à la baisse plus large en mai, l'activité d'exportation de pétrole brut devrait rebondir en juin, la production de pétrole en Alberta étant revenue en ligne après les incendies de forêt.

En se tournant vers l'avenir, la grève des ports de la Colombie-Britannique, qui entre maintenant dans son sixième jour et touche plus de 7000 travailleurs, va probablement mettre un frein aux chiffres commerciaux de juillet, car les ports concernés de la côte ouest gèrent le quart du commerce international du Canada , a écrit M. Ercolao dans un rapport.

Baisse des exportations, montée des importations

Dans l'ensemble, Statistique Canada a expliqué que les exportations avaient chuté de 3,8 % pour s'établir à 61,5 milliards de dollars en mai.

Les exportations de produits énergétiques ont chuté de 7,3 %, en grande partie en raison de la baisse des prix. Les exportations de pétrole brut ont diminué de 8,3 % et celles de charbon ont plongé de 14,5 %.

Les exportations de produits agricoles et de la pêche ainsi que de produits intermédiaires des aliments ont également chuté de 13,4 % pour le mois.

Pendant ce temps, les importations ont augmenté de 3,0 % en mai pour atteindre 65 milliards, les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ayant augmenté de 12,3 %, favorisées par les plus importantes livraisons d'argent sous forme brute du Royaume-Uni.

Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ont augmenté de 4,5 % en mai pour atteindre un sommet de 11,3 milliards, les importations de moteurs et de pièces ayant augmenté de 6,9 % et celles de voitures automobiles et de camions légers, de 4,6 %.

Exprimées en volume, les exportations globales ont chuté de 2,5 % en mai, tandis que les importations ont augmenté de 3,5 %.

L'excédent avec les États-Unis diminue

Au niveau régional, Statistique Canada a noté que l'excédent commercial du pays avec les États-Unis s'était rétréci à 6,7 milliards de dollars en mai, après s'être établi à 8,7 milliards en avril. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 2,9 % et les importations en provenance du plus grand partenaire commercial du Canada ont augmenté de 1,3 %.

Le déficit du commerce de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est chiffré à 10,2 milliards en mai, comparativement à 7,8 milliards en avril.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit du commerce international des services avait atteint 1,1 milliard en mai, contre 1,2 milliard en avril, les importations de services ayant chuté de 0,5 % et les exportations de services étant restées pratiquement inchangées.

La balance commerciale du Canada, lorsque les échanges de biens et de services du pays sont combinés, s'est soldée par un déficit de 4,6 milliards en mai, comparativement à un déficit de 316 millions en avril.