Un syndicat dénonce des inégalités de hausse de salaire dans la fonction publique

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) a appris que les ministres du Manitoba ont une hausse salariale deux fois plus importante que les autres employés de la fonction publique dans la province.

Selon un communiqué du Syndicat, les employés de la fonction publique se voient offrir 1,75 %, 1,5 % et 1,75 % d’augmentation salariale au cours des mêmes années où la première ministre et son Cabinet devraient recevoir respectivement 3,3 %, 3,6 % et 3,6 % d’augmentation, soit plus du double de ce qu'ils offrent à leurs propres employés.

La première ministre Heather Stefanson et les membres de son Cabinet ont accepté une augmentation salariale de 3,3 % le 1er avril 2023. Leurs salaires devraient augmenter de 3,6 % supplémentaires en 2024 et encore de 3,6 % en 2025.

Le président du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU), Kyle Ross, affirme que le gouvernement fait un deux poids, deux mesures , au détriment des travailleurs du secteur public provincial.

Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus irrespectueux , a insisté Kyle Ross.

La première ministre Heather Stefanson affirme que les salaires des députés provinciaux sont déterminés par un commissaire indépendant.