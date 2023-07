Il s’agit de Paul Prosper pour la Nouvelle-Écosse et de Judy White pour Terre-Neuve-et-Labrador.

Auparavant sous-ministre adjointe des Affaires autochtones et de la Réconciliation au sein du gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, Judy White est originaire de la communauté mi’kmaq de Flat Bay, dans le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve.

Diplômée de l’Université Dalhousie d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, Judy White se spécialise dans les questions de droits de la personne, les questions législatives et la gouvernance autochtone.

Paul Prosper en 2020. Photo : CBC / Paul Palmeter

Chef de la Première Nation de Paqtnkek de 2013 à 2020, Paul Prosper avait laissé ce poste vers la fin de son 3e mandat pour occuper des fonctions de chef régional de l’Assemblée des Premières Nations ( APN ).

M. Prosper est un avocat mi'kmaq comptant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des questions juridiques autochtones, notamment la gestion de projets, l’utilisation et l’occupation des terres, la gouvernance et le développement communautaire, selon Ottawa.

Judy White (à gauche) reçoit un Prix du Gouverneur général, le 30 mars 2023 à Ottawa. Elle est photographiée avec la gouverneure générale Mary Simon (à droite). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Paul Prosper et Judy White ont consacré leur carrière à la défense des droits des peuples autochtones, et je sais qu’ils représenteront bien les intérêts de leurs communautés, de leurs régions et de l’ensemble des Canadiens , a écrit le premier ministre Trudeau dans un communiqué, jeudi.

Sièges toujours vacants au Nouveau-Brunswick

Il y a maintenant eu 70 sénateurs indépendants nommés depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau.

Ces nouveaux sénateurs ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat. Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens et est basé sur le mérite.

Au Nouveau-Brunswick, il y a en ce moment trois sièges vacants au Sénat.

Cela a incité le sénateur acadien René Cormier à interpeller Justin Trudeau, le printemps dernier. M. Cormier affirme qu’il est grand temps qu’un sénateur ou une sénatrice du nord du Nouveau-Brunswick soit nommé.

Depuis 2016, nous avons des sièges vacants au Nouveau-Brunswick et en Atlantique. Ces délais sont déraisonnables. C’est important pour l’équilibre démocratique [au] Nouveau-Brunswick. Actuellement, cet équilibre est brisé , déclarait en avril le sénateur Cormier lors d’une entrevue radiophonique à l’émission La matinale.

Le ministre fédéral néo-brunswickois Dominic LeBlanc affirmait alors qu’une nomination serait annoncée bientôt.