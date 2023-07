Les territoires signent un accord sur le financement en santé avec Ottawa

Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont chacun signé une entente de financement des soins de santé avec le premier ministre Justin Trudeau, jeudi. Selon l’entente, les territoires se partageront plus d’un milliard de dollars d’Ottawa au cours des 10 prochaines années.

Dans tous les cas, ces accords incluent une augmentation des transferts fédéraux en santé ainsi que 73 millions de dollars pour le Yukon et les T.N.-O. , ainsi que 70 millions de dollars pour le Nunavut, afin que ceux-ci puissent se concentrer sur leurs besoins respectifs.

Le Yukon recevra un montant de 380 millions de dollars sur 10 ans, le Nunavut pourra s’attendre à 381 millions de dollars pour la même période, tandis que les T.N.-O. obtiendront un total de 361 millions de dollars.

Les trois territoires peuvent donc s’attendre à une augmentation de 5 % des transferts fédéraux en santé au cours des cinq prochaines années.

L'amélioration des services de santé et des résultats en matière de santé pour les Nunavummiut nécessitera un financement important et durable , affirme le ministre de la Santé et ministre responsable de la Prévention du suicide du Nunavut, John Main, dans un communiqué.

Cet engagement envers les soins de santé dans les Territoires du Nord-Ouest est essentiel pour répondre aux enjeux uniques que rencontrent les résidents , indique de son côté la ministre de la Santé et des Services sociaux des T.N.-O. , Julie Green, également dans un communiqué.

Justin Trudeau avait présenté son offre aux premiers ministres des provinces et territoires en février alors que les politiciens locaux, les médecins, les infirmières et les défenseurs des services en santé pointaient tous vers une crise nationale du système de santé au pays.

Actuellement, seul le Québec n’est pas parvenu à un accord avec le gouvernement fédéral.

En échange du financement, les provinces et les territoires ont accepté de développer un plan sur trois ans avec des cibles et des échéanciers afin d’améliorer le système de santé sur leur territoire.

En vertu de cette entente, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut recevront immédiatement une enveloppe de 2 millions de dollars afin de bonifier les transferts fédéraux en santé et s’occuper des besoins les plus urgents.