10 ans après Lac-Mégantic : un hommage aux victimes

En souvenir des victimes, des fleurs ont été déposées près de la voie ferrée. C’est de rappeler une catastrophe qui s’est passée il y a quelques années, qui touche encore une communauté et qui peut toucher potentiellement beaucoup d’autres communautés , explique Josée Plamondon, une citoyenne qui prenait part au rassemblement.

Nancy Gauthier a pris la parole pour exprimer sa solidarité avec les citoyens de Lac-Mégantic et réclamer une enquête publique.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, un train sans conducteur a déraillé et a explosé au centre-ville de Lac-Mégantic, faisant 47 victimes. La tragédie a marqué tout le Québec.

Bon nombre de citoyens ont pris conscience, à ce moment-là, du danger que peut représenter la présence du chemin de fer dans leur ville. À Rimouski, comme à Lac-Mégantic, il traverse le centre-ville.

« On prend une minute de silence, on pense à ces gens-là. Mais on pense aussi que ça peut peut-être arriver ici. Qu’est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? »