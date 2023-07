Le gouvernement a enfreint l’interdiction sur la promotion lors des élections partielles

Cependant, le commissaire Bill Bowles ajoute qu'il ne pense pas que la violation était intentionnelle et qu'il est extrêmement peu probable qu'elle ait eu un effet substantiel sur le résultat du vote.

La controverse découle de l'annonce faite par WestJet en mars de l'année dernière selon laquelle la compagnie augmentait ses services vers Winnipeg.

Heather Stefanson faisait partie de l'annonce, et son attachée de presse avait contacté à l'avance certains médias pour les informer de l'événement.

À l'époque, une campagne d’élection partielle était en cours dans la circonscription de Fort Whyte à Winnipeg, un siège conservateur de longue date que le parti a remporté de justesse.

Le commissaire électoral, Bill Bowles, a déclaré que les actions de l'attachée de presse constituaient une violation de la restriction sur la promotion et la publicité gouvernementales pendant les périodes électorales, car le bureau de la première ministre utilisait des ressources gouvernementales et non partisanes.

Je pense que l'objectif de l'article 92 (de la Loi sur le financement des élections) est d'empêcher le parti au pouvoir, qui a accès à d'énormes ressources gouvernementales, de tirer un avantage électoral en utilisant ces ressources pour diffuser son message , a écrit Bowles dans sa décision rendue cette semaine.

Je dois cependant souligner que je ne pense pas que la violation était intentionnelle. La nature du travail de (l'attachée de presse Olivia) Billson doit la mettre en contact fréquent avec la presse et il me semble que se conformer à l'article 92 pendant une période électorale serait particulièrement difficile pour elle.

Olivia Billson était l'une des membres du personnel conservateur les plus anciennes, ayant été attachée de presse à la fois pour Heather Stefanson et pour l'ancien premier ministre Brian Pallister, depuis 2016. Elle s'est séparée du gouvernement ce printemps et a reçu un paiement de départ de 35 959 $, selon les chiffres publiés sur le site web sur la transparence dans le secteur public de la province.

L'interdiction de publicité gouvernementale pendant les élections générales ou partielles ne couvre pas toutes les formes d'annonces ou de communications. Il y a des exceptions pour des questions telles que les projets de loi devant l'Assemblée législative et les annonces liées à la sécurité publique. Les premiers ministres et les ministres sont également autorisés à promouvoir leurs discours et à inviter les gens à les écouter, tant que des ressources gouvernementales ne sont pas utilisées.

L’élection partielle de Fort Whyte a été organisée pour pourvoir le siège de Brian Pallister à la suite de sa démission en 2021. Obby Khan a conservé le siège pour les conservateurs, battant le candidat libéral Willard Reaves de 197 voix.