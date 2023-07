Les pompiers, victimes silencieuses de la fumée des feux de forêt au Canada

De nombreuses études ont démontré que les pompiers courent un risque élevé de contracter un certain nombre de maladies, notamment le cancer du poumon et le cancer du sein.

L'Association internationale des pompiers (AIF) affirme que ces maladies sont notamment associées à la fumée des feux de forêt.

Le directeur de la science et de la recherche pour la division de la santé, de la sécurité et de la médecine du travail de l' AIF , Neil McMillan, explique que son organisation est préoccupée par l'augmentation de l'incidence, de la fréquence et de la gravité des feux de forêt au Canada.

Le manque de masques de protection spécialisés pour ceux qui sont en première ligne inquiète également.

« Nous enterrons malheureusement trop de pompiers à cause des maladies qu'ils contractent à la suite d'expositions sur le terrain. » — Une citation de Neil McMillan, directeur de la science et de la recherche pour la division de la santé, de la sécurité et de la médecine du travail de l' AIF

Selon Neil McMillan, le manque d'équipement de protection individuelle pour réduire l'exposition des pompiers à la fumée n'est pas seulement un problème provincial, mais national. C'est pourquoi l' AIF encourage tous les ordres de gouvernement à investir dans la protection des pompiers.

Il n'existe d'ailleurs aucune norme pour le moment pour les combattants du feu qui travaillent lors d'incendie de forêt, selon le directeur.

Il n'y a pas de véritable obligation de protection respiratoire adéquate qui filtre le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils et les particules fines que nous savons être associés aux maladies qui tuent les pompiers , déplore Neil McMillan.

Combattre les flammes, quoiqu'il en coûte

Après 13 saisons de lutte contre les incendies de forêt en Ontario et en Colombie-Britannique, Ian Sachs explique qu’il commence à se sentir usé.

On est souvent dans la fumée. Même lors d'un petit départ de feu, vous respirez souvent de la fumée , assure le pompier.

Lorsque vous avez 22 ans et que vous faites ce métier, vous n'y pensez pas. Mais une fois que vous avez plus de 30 ans et que vous commencez à ressentir les effets de la fumée, vous vous rendez compte que vous atteignez un point de non-retour , remarque Ian Sachs.

Les combattants des flammes ont pour habitude de camper à proximité des incendies pendant la saison de feux de forêt. On se réveille avec une sorte de gueule de bois à cause de la fumée , explique-t-il. Lorsque la fumée s'installe, vous la respirez toute la nuit et vous vous réveillez avec une respiration sifflante et des maux de tête , décrit le pompier.

En dehors de la COVID-19, personne ne lui a jamais proposé de protection respiratoire, confie Ian Sachs.

Vous êtes dans la forêt. Vous recevez des branches au visage. Vous êtes mouillé. Vous transpirez. Vous avez chaud. Vous faites des journées de 16 heures et vous portez quelque chose pour dormir dans votre tente le soir? Non merci. De toute manière, je ne sais pas s'ils peuvent vraiment concevoir quelque chose contre les feux de forêt.

En effet, l'environnement d'un feu de forêt rend plus difficile la recherche d'un masque dont le port est confortable et qui ne soit pas trop encombrant pour être transporté pendant de longues journées et sur de longues distances.

Quels masques sont adéquats?

Un masque fait actuellement l'objet d'une étude en vue de son utilisation par le Service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique.

Le Sundstrom SR100 est approuvé par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) pour offrir une protection contre les particules de fumée et un certain nombre de vapeurs et autres gaz.

Sa conception permet d'empiler plusieurs filtres pour différentes conditions.

Le demi-masque SR100 de Sundstrom est l'un des trois appareils étudiés par le Service de lutte des feux de la Colombie-Britannique et des chercheurs externes en vue d'une éventuelle utilisation par ses équipes sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers

En plus d'étudier le masque Sundstrom, le Service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique indique qu'il s'est associé à plusieurs groupes externes de santé et de sécurité au travail pour tester la faisabilité de l'utilisation sur le terrain du Fair Air Fire Mask, fabriqué en Australie, et du RZ M2.5 Mesh Mask.

Le masque N95 est actuellement le seul masque utilisé régulièrement par ses équipes.

Avec les informations de Katie Nicholson