Un changement d’horaire qui ne fait pas l'affaire de tous

Depuis le 1er juillet, les heures de départ des vols ont été modifiées, de sorte qu’il n’est plus possible de faire l’aller-retour en direction de Montréal lors de la même journée.

Avant cette date, le vol en partance de Rouyn-Noranda décollait vers 5 h le matin et le vol du retour repartait de Montréal vers 22 h.

Le vol de Rouyn-Noranda vers Montréal décolle maintenant à 10 h 30. Pour revenir sur les ailes d’Air Canada, il faut attendre au lendemain matin, avec un décollage de Montréal à 8 h 30.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours, indique que ses membres se réjouissent de ne plus partir aussi tôt le matin, mais que le fait de ne pas pouvoir faire l'aller-retour sur une même journée représente un important irritant.

Le président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, David Lecours. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

« Malgré le fait qu’il fallait se lever très tôt le matin, on avait l'opportunité d’aller faire nos réunions et de revenir la journée même. Là, on n’a pas le choix, on est forcés de dormir à Montréal et ça amène des coûts supplémentaires en termes de restaurants et de nuitées d’hôtel. » — Une citation de David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda

Des gens déçus

La propriétaire de l’agence Voyages Globallia, Cindy Clark, affirme recevoir le même genre de rétroaction de la part de sa clientèle.

Les gens d’affaires, on a beaucoup de commentaires là-dessus, ils sont très déçus. Les gens qui allaient passer la journée à Montréal pour une réunion, par exemple, doivent maintenant assumer une chambre d’hôtel pour pouvoir revenir à Rouyn le lendemain matin , mentionne-t-elle, faisant écho aux propos de David Lecours.

Mme Clark rappelle qu’il existe l’alternative de conduire jusqu’à Val-d’Or pour avoir accès à d’autres options.

Il y a deux transporteurs qui vont très bien de Val-d’Or, avec Air Creebec et PAL Airlines, alors ça pourrait être une alternative pour les gens prêts à se déplacer vers Val-d’Or , fait-elle valoir.

Cindy Clark, propriétaire de l’agence Voyage Globallia. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Par courriel, Air Canada soutient que le nouvel horaire sur la ligne Rouyn-Noranda/Montréal a été mis en place afin d’assurer plus de résilience dans nos opérations et sera en place pour un avenir prévisible .

La fiabilité encore montrée du doigt

En décembre dernier, Radio-Canada publiait un texte soulignant que les annulations et les retards de vols d’Air Canada causaient des maux de tête aux voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue.

On le voit encore, mais moins que l’hiver, signale Cindy Clark. Pour la fréquence, on en a vu plus dans le temps de la Saint-Jean, les 23-24-25 juin, avec beaucoup d’annulations pour les vols Rouyn-Montréal aller-retour. On nous donne souvent une raison attribuable au manque de personnel navigant, soit pilote ou agent de bord. Ce sont les raisons principales qui sortent en ce moment pour les annulations de vols , indique-t-elle.

Très problématique, selon Sébastien Lemire

Sondé sur la question, le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, déplore l’offre actuelle de transport aérien dans la région.

En plus de la fiabilité et de la fréquence, M. Lemire montre du doigt les coûts qui peuvent être faramineux, particulièrement lorsque les billets sont achetés à la dernière minute.

Le député bloquiste raconte avoir dû débourser près de 1700 $ pour un aller-retour qu’il a dû effectuer dans le cadre de ses fonctions entre Rouyn-Noranda et Montréal. « Ce sont des frais immenses. Je l’ai fait pour que ça laisse des traces à la Chambre des communes, pour qu’on voit qu’il y a des gens qui ont à faire ça », raconte-t-il.

Le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

« Je me mets à la place de quelqu’un qui a un rendez-vous médical à prendre à Montréal, qui a une urgence et qui n’est peut-être pas nécessairement dans les conditions pour faire les 13-14-15 heures nécessaires dans un aller-retour à Montréal et qui a besoin de faire ça dans la même journée. On n’est pas dans l’abordable et ça, c’est très, très problématique. » — Une citation de Sébastien Lemire

Un cheval de bataille

Sébastien Lemire soutient qu'il fera du dossier du transport aérien un cheval de bataille dès la rentrée parlementaire à Ottawa, l'automne prochain. Le travail est déjà commencé. J’ai rencontré Air Canada à Montréal il y a trois semaines et il y a la volonté de se reparler , fait-il part.