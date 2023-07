Il y avait autrefois à cet endroit des maîtres-nageurs qui surveillaient les baigneurs et pouvaient aller à leur secours s’ils étaient en danger.

Dans un courriel, Parcs Canada a expliqué avoir redirigé des ressources ailleurs il y a trois ans. Depuis ce temps, ses sauveteurs sont affectés aux plages du Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard qui reçoivent plus de visiteurs, et où le danger de noyade est plus grand.

L’agence fédérale dit avoir basé sa décision sur plusieurs années de statistiques à North Rustico, au sujet du type de vagues et du nombre de sauvetages effectués par les maîtres-nageurs.

Ils jugent qu’il y a sur cette plage moins de risques qu’ailleurs de voir des conditions dangereuses pour le surf.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les conditions de surf à North Rustico ne sont pas dangereuses, affirme Parcs Canada. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Mike Blake

Une décision qui ne plait pas à North Rustico

Michele Gallant, une habituée de cette plage, dit que c'est sa mission de faire revenir les sauveteurs. Elle raconte avoir écrit à son député provincial, Brad Trivers, et son député fédéral, Heath MacDonald.

Partout, on lui répond que la décision est prise. Elle soutient que des gens se sont presque noyés. Parcs Canada l'a échappé, et si quelque chose arrive, ce sera leur faute , déclare-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Michele Gallant dit aller presque tous les jours à la plage de North Rustico. Elle croit que quelqu'un va finir par se noyer. Photo : CBC / Laura Meader

Margaret Goulding, conseillère à la municipalité de North Rustico, soutient que Parcs Canada n’a pas raison. Je suis venue ici peut-être six ou sept fois [l’an passé] et quatre fois, quelqu’un a plongé pour ramener quelqu’un , affirme-t-elle.

La conseillère dit que personne ne signale ces incidents à Parcs Canada, donc ça n’apparaît pas dans leurs statistiques. Le conseil municipal a communiqué avec Parcs Canada, qui a répété que la plage n’était pas dangereuse.

Parmi les incidents qui se sont produits l'été passé, il y a celui où un garçon de 13 ans sur un objet pneumatique a été poussé au large par le courant. C'est sa mère, Amy Nicholson, qui est allée le chercher.

Une bouée sur la plage à North Rustico. Photo : CBC / Laura Meader

Parcs Canada dit avoir été informé de la mésaventure de ce jeune homme. Dans une déclaration écrite, l’agence explique avoir suivi son protocole et fait appel à un service de sauveteurs mobiles qui s’occupent de la sécurité des surfeurs. Deux d’entre eux sont arrivés pour donner les premiers soins en attendant l’ambulance.

Parcs Canada indique que les visiteurs ont la responsabilité de certaines décisions concernant leur sécurité, et que les objets gonflables sur lesquels flotter sont dangereux lorsqu’on se baigne dans la mer ou l’océan.