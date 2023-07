Une recherche sur les parois rocheuses du fjord du Saguenay

Le professeur en océanographie à l’Université Laval recense, avec une équipe de chercheurs, la faune et la flore qui s’y trouvent.

Hier, on était à 110 mètres et graduellement on remontait. Il n’y a pas un centimètre de la paroi où il n’y avait pas un organisme vivant , a-t-il mentionné à l’émission Place publique.

L’expert en fonds marins a aperçu des éponges et des anémones d’eau bleu ciel qu’il n’a jamais observées dans le fleuve Saint-Laurent.

Je vous montrerais des photos et vous ne seriez pas sûr si on est dans les Caraïbes ou dans le Saguenay. C'est des images multicolores, c'est des formes de toutes formes , a-t-il lancé, emballé.

Avec ses collègues, il a vu des éponges qui évoquent des doigts, un vase, une étoile aux milliers de pointes.

L’exploration se déroule dans l’embouchure de l’estuaire jusque dans les eaux douces de La Baie, pendant une vingtaine de jours, et Philippe Archambault est persuadé que les découvertes seront nombreuses.

« Comme je dis souvent, il y a plus de gens qui ont marché sur la lune que les personnes sont allées dans le coin le plus profond de notre planète. » — Une citation de Philippe Archambault, professeur en océanographie à l’Université Laval

Les recherches sont menéees par le Groupe de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay (GREFS), dont fait partie Philippe Archambault. Mis sur pied en juin 2022, il rassemble des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et de l’Université Laval (ULAVAL) et de l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), qui se situe à Sept-Îles.

Décrire l'ensemble du milieu

L’objectif de la recherche est non seulement de répertorier les espèces marines qui évoluent sur les parois rocheuses, mais aussi d’identifier les variables qui en font un lieu de vie idéal.

À plus long terme, l’équipe de scientifiques souhaite étudier comment les organismes réagissent au réchauffement climatique ou à l’augmentation de la salinité de l’eau. Qu’est-ce qui va arriver à ces espèces-là si on change un peu leur environnement, toutes les conditions parfaites dans lesquelles ils vivent? , a illustré le spécialiste.

