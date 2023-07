Le NPD défend le financement de l’Université de Sudbury

L’annonce a été faite jeudi dans une conférence de presse au cours de laquelle quatre néo-démocrates ont condamné la récente décision du gouvernement de l’Ontario de refuser de financer l’Université pour, par et avec les Franco-Ontariens.

Je suis choquée d'avoir entendu que le gouvernement a refusé de financer une université autonome francophone pour les communautés du Nord , indique la cheffe de l’opposition officielle du NPD, Marit Stiles.

« Doug Ford doit répondre au peuple et expliquer pourquoi il a dit non à une université francophone. » — Une citation de Marit Stiles, cheffe de l’opposition officielle du NPD

Le député de Mushekegowuk-Baie James, Guy Bourgouin, dit pour sa part que la nouvelle, tombée vendredi dernier, est une bonne claque dans face à notre communauté .

Le député néo-démocrate Guy Bourgouin. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Il ne comprend pas pourquoi le recteur de l’Université de Sudbury et l' Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO ) n’ont pas été préalablement informés de la décision.

Ils [le recteur et l’ AFO ] ont appris, comme tout le monde par les médias, la veille de la fête du Canada, qu’il y aura pas de financement pour l'Université. Ça, c'est un manque de respect envers notre communauté. C'est un manque de respect à ces personnes-là qui ont fait tout ce que la province avait demandé , déplore-t-il.

Forcés de quitter leur région

La députée de Nickel Belt, France Gélinas pense aux enfants natifs des communautés du Nord qui doivent aller loin de chez eux pour poursuivre les études postsecondaires, sans moyens.

Envoyer à Toronto les enfants qui ont vécu dans les petites communautés du Nord : Gogama, Biscotasing, Alban, ce n’est pas possible. Plusieurs familles n'ont pas l'argent pour un voyage à Toronto, encore moins 2000 dollars par mois pour payer un loyer à Toronto. Leur rêve disparaît d'un coup sec , souligne Mme Gélinas.

France Gélinas, députée de Nickel Belt (NPD). (Archives) Photo : Radio-Canada

Pour elle, rendre opérationnelle une université francophone à Sudbury serait bénéfique aux Franco-Ontariens, comme c'est le cas pour le Collège Boréal.

En 1995, le gouvernement néo-démocrate a financé le Collège Boréal et ça a changé des vies partout dans le Nord de l'Ontario , fait-elle remarquer.

Son collègue Jamie West, qui représente la circonscription de Sudbury, est du même avis : En tant qu'anglophone marié à une famille francophone, je sais de première main à quel point l'éducation en français est importante.

Le combat continue

Les néo-démocrates font savoir qu’ils ne baisseront pas les bras. Mme Gélinas indique qu’ils s’organisent dans une coalition nord-ontarienne pour une université de langue française. Avec l’ AFO , l’Université et d'autres partenaires se mettent ensemble pour tenter de faire changer la décision du gouvernement.

« On n'accepte pas de se faire dire non, puis on n’arrêtera pas jusqu'à ce qu'on ait un oui. » — Une citation de France Gélinas, députée du Nickel Belt.

S’il faut attendre jusqu'aux prochaines élections, on vous garantit qu'un gouvernement néo-démocrate va respecter la francophonie , promet France Gélinas en soutenant l'engagement de la cheffe de l’opposition officielle.

« Pour une université par, pour et avec les Franco-Ontariens, je m'engage à continuer à mettre en avant cela et nous le réaliserons quand nous allons former le gouvernement en 2026. » — Une citation de Marit Stiles, cheffe de l’opposition officielle NPD.

Marit Stiles, cheffe de l'opposition officielle NPD. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vedran Lesic

Appui d’autres universités

À l'initiative conjointe du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes et du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa, des professeurs ont signé et publié mercredi une lettre pour sensibiliser les gens à l'importance du dossier de l’Université de Sudbury.

L’un des signataires est Michel Bock, professeur agrégé au département d'histoire de l'université d'Ottawa.

Il fallait qu'on prenne une position publique. Compte tenu de l'importance de l'Université de Sudbury, de l'existence d'une université de langue française à Sudbury pour le Nord de l'Ontario , déclare-t-il.

Compte tenu de la situation catastrophique que le secteur universitaire a vécue dans le Nord de l'Ontario depuis la déconfiture de l'Université Laurentienne, il y a deux ans, l'Université de Sudbury représente véritablement la seule solution viable et légitime pour remédier au problème , affirme M. Bock.

Il est convaincu que l’ouverture de l’Université de Sudbury est une condition sine qua non pour tenter de freiner le problème majeur de l'exode des jeunes Franco-Ontariens du Nord qui doivent aller poursuivre leurs études en français ailleurs .

Un avis opposé

Le député Guy Bourgouin signale que le refus de financement du gouvernement était une grande surprise, car il s'attendait à une réponse positive.

Eric Lavigne, professeur à l’Université de Toronto, voit autrement les choses.

Moi, je n’ai pas particulièrement été surpris de la décision. L'Université de Sudbury avait une pente importante à remonter pour faire valoir dans quelle mesure elle offrait quelque chose de nouveau , pense-t-il.

L’Université de Hearst a récemment été confirmée comme une université francophone dans le Nord et l'Université de l'Ontario français est une autre université francophone sise dans le Sud de l'Ontario. Pour le professeur Lavigne, cela aussi ne favorise pas l’Université de Sudbury.

Il y a aussi le fait que l'Université de Sudbury est principalement sur les lieux de l'Université Laurentienne, et donc dans quelle mesure est-ce que l'offre de l'Université de Sudbury ne vient pas piger un peu dans l'offre de l'Université Laurentienne ? se demande-t-il, avant de conclure :

Je n’ai pas l'impression non plus que la décision est finale ou qu'elle ne pourrait pas être renversée plus tard, comme ça a été le cas pour l'Université de l'Ontario français par exemple.

Des programmes déjà existants dans la région

Quand le ministère des Collèges et Universités a publié la décision de refus de financement pour l’Université de Sudbury, il mentionnait qu’il avait déterminé que la proposition de l’Université de Sudbury ne reflète pas la demande actuelle ni les tendances en matière d’inscription .

Contacté jeudi par Radio-Canada pour qu’il en donne plus de détails, il répond :

Les données sur le marché du travail concernant les programmes offerts montrent qu'il y a un besoin de collaboration entre les établissements pour mieux répondre aux besoins des étudiants dans des programmes axés sur le marché. Les programmes de premier cycle en sciences humaines proposés par l'UdeS sont très semblables à ceux offerts par l'Université de Hearst, l'Université de l'Ontario français et d'autres établissements.

Avec les informations de Bienvenu Senga et de l’Émission Le Matin du Nord