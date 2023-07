Lock-out à l’usine d’Alma de PFR : la conciliation travail-famille au coeur du conflit

Pour leur deuxième journée de piquetage jeudi, l'ambiance avait des allures de fête devant l’usine.

Si les employés, en lock-out depuis mardi à 17 h, gardent le moral malgré la situation, leurs demandes à l'entreprise sont claires : ils veulent essentiellement une meilleure conciliation du travail avec la vie familiale.

Oui, ça va être compliqué pour les horaires, mais c'est rendu ça. Les gens veulent du travail-famille. Sur le monétaire, on n'est pas si loin que ça. Il y a des ajustements, mais ce n'est pas si mal. C'est beaucoup la facilité de prendre des congés, l'accumulation de temps quand on fait du temps supplémentaire. Oui, on est prêt à sacrifier un samedi, mais on veut en retour être capable d'accumuler six heures , a affirmé le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des pâtes et papiers d'Alma (SNTTPP), Jean-Pierre Rivard.

Jean-Pierre Rivard est le le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des pâtes et papiers d'Alma (SNTTPP). Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La dernière offre patronale a été jugée insuffisante par le syndicat.

Depuis, les négociations sont au point mort et le lock-out a été décrété à la suite de trois arrêts de production de la part des travailleurs, dont le plus récent d’une durée de cinq heures mardi.

Une décision du Tribunal administratif du travail concernant les deux plaintes déposées par le syndicat est attendue. Le SNTTPP accuse l’employeur de négocier de mauvaise foi et de s’ingérer dans les affaires syndicales.

À la suite à leur [offre] supposément finale, on a décidé de ne pas la présenter. Notre directeur général a demandé à ses cadres d'aller voir les employés sur le terrain pour leur dire qu’ils ne comprenaient pas pourquoi la nouvelle offre n’a pas été présentée. C'est complètement illégal , a-t-il poursuivi.

Les députés du Bloc présents

Ancien travailleur de la papeterie d'Alma, le député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, appuie ses anciens collègues. Il a distribué de la pizza et des accolades en guise de réconfort en cette période difficile pour eux.

J'ai travaillé ici, ça aurait pu être moi si je n'avais pas été élu. Je travaillais à cette usine-là. [...] C'était évident que j'allais venir les soutenir, c'est un soutien moral comme je dis et présentement on est capable d'avoir des discussions avec différents acteurs du conflit en coulisses. On n'a pas de pouvoir comme tel , a souligné le député.

Le député de Jonquière, Mario Simard, était également présent.

Le syndicat affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) craint de perdre des travailleurs si le conflit de travail s’étire. Ils ont aussi en main un mandat de grève.

On va rentrer à nos conditions [...] On pense qu'ils annoncent des fermetures dans plusieurs usines et que c'était peut-être une raison de nous mettre en lock-out, de nous mettre sur le chômage pour nous faire peur , a ajouté Jean-Pierre Rivard.

Le syndicat avait obtenu en mai un mandat fort pour une grève générale illimitée.

Une assemblée syndicale aura lieu vendredi. Les membres pourront alors poser des questions à l'exécutif syndical.

De son côté, la direction de PFR a refusé les demandes d'entrevue, mais dit espérer une solution rapide.

D’après un reportage de Roby St-Gelais