Le nombre de morts en C.-B. en raison de la chaleur extrême pourrait doubler d’ici 2030

D’ici 2030, la chaleur extrême pourrait tuer 1370 personnes et en envoyer 6000 à l'hôpital par an, en Colombie-Britannique, si la province n'adapte pas ses infrastructures essentielles, affirme notamment le rapport Arguments en faveur d’une adaptation aux chaleurs extrêmes de l'Institut climatique du Canada.

Selon le rapport, les vagues de chaleur pourraient également coûter à la province environ 100 millions de dollars en soins de santé et plus de 12 milliards de dollars en vies perdues chaque année d'ici la fin de la décennie.

Le rapport propose une analyse des coûts du dôme de chaleur de juin 2021, durant lequel 619 Britanno-Colombiens ont perdu la vie. Selon le rapport, la chaleur extrême de 2021 a coûté environ 5,5 milliards de dollars en vies humaines perdues et 12 millions de dollars en soins hospitaliers.

Méthodologie Le rapport Arguments en faveur d’une adaptation aux chaleurs extrêmes a été commandé et financé par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Pour évaluer les coûts associés au dôme de chaleur de 2021 et aux futures vagues de chaleur, l’étude se base sur la valeur d’une vie statistique (VSS). La VSS estime l’équivalent en dollars de l’avantage social découlant de la prévention de la perte d’une vie au sein d’une population , indique l’étude. Même si personne ne paie la VSS lorsque quelqu’un meurt, les économistes la calculent en évaluant les coûts sociétaux des décès inattendus. Les gouvernements utilisent fréquemment la VVS pour éclairer les analyses coûts-bénéfices des politiques publiques. Le rapport utilise une VVS de 8,89 millions de dollars par vie perdue sur la base des recommandations du gouvernement du Canada.

Une situation inévitable?

Le rapport indique que si les émissions de gaz à effet de serre mondiales sont rapidement réduites, l’augmentation des décès liés à la chaleur ralentira d’ici 2050 et se stabilisera finalement d’ici 2070.

« Si un avenir marqué par des chaleurs extrêmes est inévitable, des catastrophes de l’ampleur de la vague de chaleur de 2021 ne le sont pas, indique le rapport. » — Une citation de Rapport Arguments en faveur d’une adaptation aux chaleurs extrêmes

Il est possible d'éviter de nouveaux décès si la Colombie-Britannique adapte d'urgence sa planification en matière de santé et d'infrastructures essentielles à la nouvelle réalité de la chaleur extrême, estime Ryan Ness, coauteur du rapport et directeur de l’adaptation à l'Institut climatique du Canada.

Selon lui, les épisodes de chaleur extrême doivent être traités avec la même urgence que les inondations et les tremblements de terre.

Leur impact est tout aussi vaste, allant de l'agriculture et de la sécurité alimentaire aux transports, à l'énergie et aux retards dans les soins de santé, en passant par les dysfonctionnements et les milliers d'heures de travail perdues, comme l'indique le rapport.

Tout cela indique qu'il est coûteux de ne rien faire pour se préparer aux chaleurs extrêmes et qu'il est important d'investir sérieusement dans cette protection , a indiqué Ryan Ness.

Les accidents du travail dans des secteurs comme le commerce de détail, l'agriculture, la sylviculture et la construction ont augmenté de 180 % pendant le dôme de chaleur, selon les données de WorkSafeBC.

Des mesures pour prévenir les décès

Pour éviter la reproduction d’un scénario similaire à 2021, le rapport recommande notamment à la province de tenir compte les coûts humains et financiers des maladies et des décès liés à la chaleur dans l’analyse de ses politiques.

Le refroidissement mécanique, la végétalisation des villes et l’évaluation des risques liés à la chaleur dans les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques et les routes font également partie des recommandations.

Le rapport recommande la mise en place de mécanismes pour favoriser l’adoption de toitures réfléchissantes et de toits verts, notamment. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pasquale Harrison-Julien

Selon Ryan Ness, la province a réalisé des progrès considérables, notamment avec le lancement d'un système d'alerte à la chaleur, la distribution de climatiseurs à des milliers de personnes vulnérables et aux hôpitaux, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité des personnes et des systèmes essentiels.

La chaleur extrême n'est pas un phénomène ponctuel , a-t-il déclaré. Elle est là pour rester.

Avec les informations de Moira Wyton