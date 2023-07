Plusieurs dizaines de passagers d’Air Liaison qui tentaient de se rendre en Basse-Côte-Nord ont été coincés plus d’une semaine à l’aéroport de Sept-Îles.

Le transporteur explique que des vols récents, entre Sept-Îles et la Basse-Côte-Nord, ont été annulés ou retardés en raison de conditions météorologiques jugées défavorables.

Julie Gosselin, qui voyageait pour se rendre à Tête-à-la-Baleine, est restée à Sept-Îles pendant huit jours, soit du 28 juin au 5 juillet.

Un avion de la bannière « Air Liaison » Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Elle déplore un manque d’information d’Air Liaison lors de son séjour septilien.

J’ai quand même eu quelques appels lors des premières journées pour me dire que l’avion ne volait pas. Mais lundi, je n'ai eu aucun appel. En fin de journée, j’ai appelé Air Liaison. On m’a dit que les avions pour un vol direct, dont le mien, étaient tous pleins , raconte-t-elle.

« Je devais réserver moi-même un autre vol pour me rendre. C’est un peu n’importe quoi. » — Une citation de Julie Gosselin

Les dépenses liées à l’hébergement et à la nourriture ne seront pas remboursées par Air Liaison, se désole-t-elle. Même si un membre de sa famille l’a hébergé temporairement pendant quelques jours, elle estime avoir déboursé près de 1000 dollars pour vivre à Sept-Îles.

Julie Gosselin a dû passer quelques nuits dans un hôtel de Sept-Îles à ses propres frais. Photo : Gracieuseté de Julie Gosselin

Nadia Rowsell a aussi été coincée à Sept-Îles avec ses enfants durant quatre jours avant de finalement atterrir à Harrington Harbour.

J’ai payé l’entièreté des quatre jours de l’hôtel le plus cher de Sept-Îles parce qu’il n’y avait pas d’autres places ailleurs. J’ai aussi payé l’entièreté de la nourriture pour moi et mes deux enfants. Air Liaison ne me donne rien , dit-elle contrariée.

« Je ne suis pas très impressionnée par Air Liaison. C'est un peu le magasin à un dollar des compagnies aériennes. » — Une citation de Nadia Rowsell

Des annulations fréquentes d’Air Liaison?

Le transport aérien Air Liaison précise qu’il n’offre généralement pas d’indemnisation lors d’une annulation pour des raisons météorologiques.

Sa responsable des communications, Emilie Tremblay, invite les passagers à contacter le service à la clientèle de l’entreprise pour des informations spécifiques. Il est important de noter que certains aéroports sur la Côte-Nord ne disposent pas de stations météorologiques, ce qui peut rendre l'évaluation précise des conditions météorologiques encore plus difficiles , déclare-t-elle par écrit.

Elle indique que de telles situations ne sont pas fréquentes.

Pour sa part, Lauri Roberts, qui est demeurée coincée six jours à Sept-Îles avant d’arriver à Harrington Harbour, n’est pas du même avis qu’Air Liaison. Elle affirme avoir déjà vécu des situations semblables.