La Gaspésie et la région insulaire ne disposaient jusqu'alors que d’un seul CRE , le CREGIM , pour l’ensemble du territoire composant avec des réalités pourtant bien distinctes.

L’ OBNL madelinot en protection environnementale, présent sur le territoire de l’archipel depuis 35 ans, a été désigné par Québec pour constituer ce nouveau CRE .

Le conseil régional de la Gaspésie, maintenant, va agir pour la péninsule, et nous, on va avoir l’équivalent de ce rôle-là au niveau de la reconnaissance et du financement pour l’archipel , précise Marie-Ève Giroux, directrice générale d’Attention FragÎles.

« Ça va nous permettre d’amener les enjeux importants des îles au niveau national. On est très heureux de cette annonce. » — Une citation de Marie-Ève Giroux, directrice générale d’Attention FragÎles

Quand on comparaît nos actions sur le territoire, on collait à tout ce qui était demandé pour un CRE . À ce moment-là, on garde notre couleur locale et c’est important pour nous qu'Attention FragÎles reste Attention FragÎles , ajoute la présidente du conseil d’administration de l’organisme, Odile Dion-Achim.

Meilleure représentation

Bien que le mandat du CREGIM était de desservir l’ensemble du territoire de la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’archipel n’y était plus représenté depuis 2021. Le dernier administrateur madelinot, Serge Bourgeois, avait remis sa démission cette même année sans avoir été remplacé.

Le conseil de l’environnement [de la Gaspésie] n’aura plus à s’occuper des dossiers des Îles, ce qu’on ne faisait pas très bien de toute façon , avoue Pascal Bergeron, vice-président du CRE gaspésien.

« La barrière maritime a eu raison de toutes nos bonnes intentions. » — Une citation de Pascal Bergeron, vice-président du comité régional de la Gaspésie

Les représentants gaspésiens ont tenté du mieux qu’ils pouvaient d’intégrer les enjeux insulaires dans leurs représentations, mais ils ne les connaissent pas aussi bien que nous parce qu’ils ne sont pas sur le territoire et ça fait en sorte qu’ils sont dilués à travers le reste. Aujourd’hui, on a notre propre voix , fait valoir Marie-Ève Giroux.

Que le CREGIM se scinde, ça allait de soi […]. Que les Îles-de-la-Madeleine aient leur place autour de la table et un budget de fonctionnement, ça ne fait qu’augmenter notre force comme regroupement , renchérit Pascal Bergeron.

Le CRE gaspésien, pour sa part, demeure en place. Seul le nom changera. On va être le conseil régional de l’environnement de la Gaspésie, en tout cas, de manière provisoire. On n’a pas pris toutes nos décisions par rapport à ça, mais évidemment on retire les Îles-de-la-Madeleine de notre nom , ajoute-t-il.

Du financement comme levier

Cette reconnaissance en tant que CRE permettra à Attention FragÎles de bénéficier d’un financement récurrent, ce qui n’était pas le cas jusqu'ici. Ça fait presque depuis que l’organisme existe qu’il y a des démarches auprès du ministère de l’Environnement pour un financement de la mission de l’organisme , raconte Marie-Ève Giroux.

Auparavant financé par projets, l’organisme a désormais les coudées franches pour mettre de l’avant différentes actions en continu. Ça nous permet de réaliser des actions, par exemple tout le volet d’éducation relative à l’environnement, qui normalement étaient “sur notre bras”, dans le sens où, on le faisait quand même, mais sans être subventionné , explique Odile Dion-Achim.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a annoncé jeudi qu’il remettait un montant de 3,75 millions de dollars au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec et aux CRE du Québec pour l’année 2023-2024.

Les 17 CRE toucheront 200 000 dollars chacun, notamment pour la réalisation de certains projets. Un montant de 350 000 dollars est remis au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec.

Attention FragÎles devient le 17e conseil régional de l’environnement au Québec. La région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine possède ainsi deux organismes reconnus, financés et dédiés à la protection et à la concertation en matière d’environnement.