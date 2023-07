« On est en train de voir naître un Downtown Eastside à Montréal »

Montréal traverse une crise qui ne cesse de prendre de l’ampleur , une crise humanitaire sans précédent , écrit la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, dans sa lettre  (Nouvelle fenêtre) adressée au ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon.

Manon Massé, députée de Québec solidaire. Photo : Radio-Canada / Dany Pilote

Manon Massé a décidé de prendre la plume après avoir lu le reportage de Radio-Canada sur le désarroi des résidents voisins de « l'allée du crack » et la détresse des itinérants toxicomanes qui trouvent refuge dans les immeubles à condos du Quartier des spectacles pour s'y droguer, dormir ou faire leurs besoins, parce que les organismes communautaires ne suffisent pas à la demande.

« Nous vivons les conséquences d’une catastrophe annoncée lorsque la crise du logement rencontre la crise des surdoses et que nos services de première ligne institutionnels et communautaires, en santé mentale et physique, sont portés à bout de bras par des équipes réduites, sous-financées et épuisées. » — Une citation de Extrait de la lettre de Manon Massé au ministre Pierre Fitzgibbon

La circonscription de la députée inclut notamment les alentours du métro Berri-UQAM (comme la place Émilie-Gamelin), les métros Papineau et Beaudry (le quartier du Village) et la rue Berger, proche du métro Saint-Laurent, où se situe le centre d'injection supervisé CACTUS. Il s'agit de secteurs en proie à de grandes tensions ces derniers temps.

Le sentiment d'insécurité est énorme , explique la députée, en entrevue avec Radio-Canada. Ce que confirme le directeur général de CACTUS, Jean-François Mary : Il y a plus de dureté dans la rue, avec beaucoup de gens nouveaux, c’est beaucoup plus agressif, les gens n’ont pas d’espace.

Une jeune femme prépare ses aiguilles dans le stationnement arrière du terminus Voyageur à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Cocktail explosif »

Comme dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, Montréal fait face à une flambée de l'itinérance , rappelle Jean-François Mary. Mais il n'y a pas que ça.

Il se passe actuellement quelque chose avec la crise du logement, la crise des surdoses et la crise de santé mentale, c'est un cocktail dangereux , renchérit Manon Massé.

« Ma crainte, c'est que le centre-ville de Montréal devienne un Downtown Eastside. » — Une citation de Jean-François Mary, directeur général de CACTUS Montréal

Dans le quartier Downtown Eastside, à Vancouver. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

La médecin de famille Marie-Eve Morin, qui œuvre en santé mentale et en dépendance depuis bientôt 20 ans, a la même analyse : On est presque en train de voir naître un Downtown Eastside à Montréal. On le voit.

« Dès le début de la pandémie, on a vu qu'avec l'isolement, l'augmentation de l'anxiété, les troubles dépressifs, la consommation a augmenté, pas seulement chez les gens de la rue, on l'a vu aussi dans les familles, à la maison. » — Une citation de Dre Marie-Eve Morin, médecin spécialisée en dépendance.

L'autre facteur qu'on a vu arriver avec la pandémie, c'est la détérioration de la qualité des substances qui circulent sur la rue. En ce moment, c'est catastrophique , dit la docteure.

Des drogues de très mauvaise qualité en circulation

La drogue qui trouve dans la rue est de plus en plus scrap et ça, c'est dangereux pour les gens, ça tue , constate Manon Massé.

CACTUS Montréal note une augmentation de la consommation de crystal meth par injection et la quasi disparition de l’héroïne, remplacée par des analogues de fentanyl qui fait en sorte que les personnes vont devoir consommer plus fréquemment.

Près de 75 % des usagers de CACTUS consomment du fentanyl et ce n'est pas étranger à l'explosion des surdoses, quatre fois plus nombreuses qu'avant la pandémie dans le centre d'injection supervisé.

Deux pompiers tentent de réanimer une personne en surdose dans le quartier du Downtown Eastside, de Vancouver. Photo : CBC

CACTUS a distribué un demi-million de seringues l'an dernier, soit un rythme moyen de plus de 1300 par jour.

Le service note aussi une augmentation de 45 % des distributions de pipes à crack (cocaïne base) et plus de 69 % pour les pipes à crystal meth, depuis l’an dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

« Les gens n’imaginent pas à quel point il y a énormément de consommateurs de substances. » — Une citation de Jean-François Mary, directeur général de CACTUS Montréal

L'an dernier, au Québec, il y a eu plus de morts par surdose que par accident de voiture.

Portrait d'un toxicomane, au-delà des clichés

Au centre d'injection supervisée de CACTUS Montréal, seuls 30 % des usagers sont itinérants. On pense souvent que les gens qui s'injectent sont tous des gens itinérants de la rue. Non, non. C'est votre frère, c'est ma cousine, c'est ma mère , rappelle la députée Manon Massé.

Les toxicomanes, ce sont des gens souffrants qui essaient de calmer leur souffrance avec de la consommation , explique la Dre Marie-Eve Morin.

« La moitié des personnes dépendantes aux opioïdes souffrent de douleurs chroniques. Et au moins 50 % des toxicomanes souffrent d'une pathologie psychiatrique primaire, comme la bipolarité, les troubles anxieux, le TDAH , les schizophrénies… » — Une citation de Dre Marie-Eve Morin, médecin spécialisée en dépendance.

Parmi les usagers du centre d'injection supervisé de CACTUS, 17 % sont atteint du VIH et 70 % d'Hépatite C. C'est donc pour éviter les contaminations que l'organisme distribue du matériel stérile. Si on arrête demain, on repart en épidémie de VIH , prévient Jean-François Mary.

Pistes de solutions

La Dre Morin suggère d'utiliser les espaces de bureaux inoccupés du centre-ville pour héberger les itinérants. Elle aimerait aussi qu'on rouvre les maisons de chambre, quasi disparues.

Manon Massé propose une première solution concrète : mettre des toilettes chimiques au centre-ville. Ça réglerait beaucoup d'inconfort, de cohabitation.

Aref Salem, conseiller dans l'arrondissement Saint-Laurent, siégera à titre de chef de l'opposition au conseil municipal de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Jeudi, le chef de l'Opposition officielle à Montréal Aref Salem a aussi proposé la multiplication des toilettes publiques. Et, comme la députée de Québec solidaire, il réclame un meilleur financement pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d’itinérance et des ressources d’hébergement dédiées aux personnes toxicomanes .

La mairesse de Montréal n'était pas disponible pour commenter notre dossier, jeudi. Sa collègue du comité exécutif, Émilie Thuillier, a rappelé au micro de Radio-Canada que la Ville a créé une nouvelle brigade avec des intervenants sociaux qui sont dans les rues .

A-t-elle peur que Montréal devienne comme Vancouver? Ça arrive partout au Canada et dans le monde , répond-elle. C'est vraiment une crise de santé publique. Mais, à Montréal, on répond présent depuis le début.

La mairesse de Montréal Valérie Plante n'était pas disponible pour commenter, jeudi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'administration montréalaise renvoie aussi la balle au gouvernement du Québec. Il y a plein de choses qui doivent être faites par d'autres partenaires , dit Émilie Thuillier.

Le Parti québécois n'a pas manqué de le rappeler, en réaction à notre reportage jeudi: Le manque de personnel infirmier et les places limitées au centre d’injections supervisées n’aident en rien la situation , a déclaré la porte-parole du PQ , Méganne Perry Mélançon. Le gouvernement du Québec doit s’assurer que les ressources sont suffisantes.

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux au sein du gouvernement de François Legault. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le cabinet du ministre Lionel Carmant assure suivre de très près la situation à Montréal et dans certains quartiers où la situation est plus critique .

« Jamais n’y a-t-il eu, de la part du gouvernement du Québec, autant de ressources et de financement destinés à l’itinérance et à la lutte contre les opioïdes à Montréal. » — Une citation de Lambert Drainville, attaché de presse du ministre responsable des Services sociaux

Le nombre de lits en refuges est à un niveau record et le financement des cliniques en prévention des surdoses et des sites de consommation supervisée vient d’être augmenté de 55 % , ajoute le cabinet du ministre.

Le gouvernement ne manque pas de renvoyer la municipalité à ses devoirs partagés. Chacun doit jouer son rôle et la Ville a récemment démontré qu’elle est motivée à prendre ses responsabilités au niveau de la cohabitation sociale dans certains de ses quartiers.

Le cabinet du ministre responsable de la Métropole Pierre Fitzgibbon n'a pas répondu à la sollicitation de Radio-Canada, jeudi.

Avec la collaboration de Véronique Prince, Nafi Alibert et Danielle Kadjo