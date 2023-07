L’espérance de vie des Premières Nations chute en Alberta

Jusqu’en 2019, l'espérance de vie moyenne des Premières Nations était stable : autour de 73 ans chez les femmes et de 69 ans chez les hommes. Mais en 2022, l’espérance de vie des femmes des Premières Nations est tombée à 67 ans alors que chez les hommes, cette espérance de vie s'est rendue à 61 ans.

« C’est tragique et impardonnable que des Albertains aient une espérance de vie qui rivalise avec celle de certains des pays les moins développés du monde. » — Une citation de Janet Eremenko, critique néo-démocrate de la santé mentale et des dépendances

L'écart entre les gens des Premières Nations et les autres en matière d'espérance de vie est de plus de 15 ou 20 ans , ajoute Janet Eremenko. Selon les données de la province, l’espérance de vie des femmes qui ne font pas partie des Premières Nations est de 84 ans et celle des hommes de la même catégorie est de 79 ans.

C’est en 2021 que l’espérance de vie des Premières Nations en Alberta atteint son plus bas niveau. Les femmes des Premières Nations avaient une espérance de vie de 66 ans alors que celle des hommes des Premières Nations était de 60 ans.

Selon Janet Eremenko, cette baisse marquée auprès des Premières Nations est liée aux surdoses d'opioïdes.

« Cette réduction de l'espérance de vie est due en grande partie à l'empoisonnement par les drogues. Ce n'est pas le seul facteur, mais ça en est certainement un d’importance. » — Une citation de Janet Eremenko, critique néo-démocrate de la santé mentale et des dépendances

Le gouvernement précise que le taux de décès par surdose est sept fois plus élevé chez les Premières Nations que dans le reste de la population albertaine.

Cette hausse coïncide avec la courbe descendante visible de l'espérance de vie chez les Premières Nations.

Pourtant, James Kamakis Nehiwo, un médecin de famille dans la Nation crie de Kehewin, soutient que ce phénomène n'est que le symptôme d'un plus grand mal : La chose facile à faire est d'accuser le comportement des individus alors que c'est un mécanisme de défense face à un assaut continu d'abus émotionnel, physique, spirituel et psychologique causé par 150 ans de lois fédérales.

« Les individus consomment des opioïdes pour corriger leur douleur émotionnelle, spirituelle ou psychologique. Elle se manifeste parfois sous la forme d'une douleur physique, ce qui entraîne une surdose à cause de ces facteurs cumulatifs. » — Une citation de James Kamakis Nehiwo, médecin de famille dans la Nation Cree Kehewin

James Kamakis Nehiwo dénonce le fait qu'en dehors des communautés, les Autochtones font souvent face à du racisme dans le système de santé. Notre propre système de santé a été défait depuis les 150 dernières années , dit-il.

Selon lui, il est complexe d'analyser l'espérance de vie des personnes issues des Premières Nations. Il faut regarder au-delà des choix individuels en matière de santé parce que les gens n'ont souvent pas les mêmes choix de santé que les autres canadiens , souligne-t-il.

Avec les informations de Nassima Way