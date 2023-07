Lors d’une entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, Mme Bélisle a dit réfléchir à la possibilité de mieux s’entourer en vue des élections municipales de 2025.

Il y a des gens dans mon équipe qui ont reçu des appels de gens qui sont intéressés. Je me donne encore du temps pour prendre cette décision-là. Mais les élections, ça vient vite , a-t-elle indiqué.

Mme Bélisle précise toutefois qu’elle ne cherche pas à fonder un parti en bonne et due forme, qu’elle décrit comme une structure trop rigide et réglementée .

Ce n’est pas la première fois qu’elle se questionne sur la pertinence de créer sa propre formation politique. L’automne dernier, elle avait d’ailleurs souligné une forme d’injustice pour les conseillers indépendants, qui n’ont pas accès aux mêmes ressources qu’un parti politique.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a fait part de ses priorités pour l'automne, mercredi, au terme d'une réunion du comité exécutif. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Une dynamique politique très particulière

Mme Bélisle a également soulevé la question de la répartition du pouvoir à l’Hôtel de Ville. Huit des vingt membres du conseil municipal font partie d’Action Gatineau : une situation qu’elle décrit comme une dynamique politique très particulière , que personne d’autre n’a vécue .

Ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde prenne des décisions pour les Gatinois et soit capable de lâcher son programme ou son idéologie , déplore Mme Bélisle.

Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull–Wright Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Le chef intérimaire d’Action Gatineau, Steve Moran, soutient pour sa part que le fait de se doter d’un programme politique apporte plus de clarté à la population.

Nous ne savons pas quelles sont les allégeances [de Mme Bélisle]. Nous, nous travaillons dans l’intérêt des citoyens et nous avons des engagements clairs en campagne électorale , plaide-t-il.

M. Moran affirme qu’il y a malgré tout une certaine flexibilité au sein du parti.

S’il y a des engagements avec lesquels je ne suis pas à l’aise, je le dis publiquement , explique-t-il. Ce n’est pas comme au provincial et au fédéral où il y a une ligne de parti et il y a des whips. Nous avons des discussions ouvertes.

Steven Boivin, conseiller municipal du district d'Aylmer (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les discussions se poursuivent entre Boivin et Leclerc

Le conseiller du district d'Aylmer, Steven Boivin, est aussi de ceux qui ont fait part de leur désir de créer un parti en octobre dernier. L’élu, qui siège toujours comme indépendant, affirme que le projet avance .

Après un an de mandat, j’ai réalisé que ça ne se fait pas. C’est impossible de travailler seul dans une grande ville comme ça. C’est une charge qui est beaucoup trop grande , soutient-il.

Ce dernier est toujours en discussion avec le conseiller du district de Buckingham, Edmond Leclerc, qu’il décrit comme la personne avec qui il travaille le mieux.

« Ce qui est certain, c’est que je veux travailler en équipe. Comment ça va prendre forme, on ne le sait pas, nous ne sommes pas rendus là. » — Une citation de Steven Boivin, conseiller du district d'Aylmer

Par ailleurs, M. Boivin croit qu’il est faux de dire qu’il n’y a qu’un seul parti au conseil municipal de Gatineau.

C’est assez clair que la mairesse a son équipe, les gens qui la suivent et qui votent en bloc, au même titre qu’Action Gatineau le fait. Je pense que ce n’est pas forcément un gage d’indépendance , affirme-t-il.

Des avantages considérables

Le professeur de science politique à l’ UQO , Guy Chiasson, n’est pas surpris que l’enjeu de la création d’un parti refasse surface à ce moment-ci, puisque les élus de Gatineau en sont à la moitié de leur mandat.

Selon lui, le malaise de la mairesse de Gatineau face aux partis politiques est courant sur la scène municipale. Dans la plupart des provinces canadiennes, les partis municipaux ne sont pas permis, à l’exception de la Colombie-Britannique et du Québec.

Le professeur Guy Chiasson reconnaît que la répartition du conseil municipal donne parfois lieu à des situations "inconfortables" pour la mairesse Bélisle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Traditionnellement, il y a cette idée que la politique municipale, ce n'est pas vraiment de la politique , explique-t-il. On s'occupe de choses de la vie de tous les jours : les poubelles, la desserte d'eau potable et les égouts. Et ce ne sont pas des choses qui nécessitent un débat politique.

Mais on le sait de plus en plus que ce sont des enjeux politiques et que ça a une incidence sur les choix qu’on fait , croit-il.

Par ailleurs, M. Chiasson souligne les avantages importants qui viennent avec le fait d'appartenir à un parti politique. Il croit que cela donne de la cohérence aux conseillers qui siègent autour d’une même table, en plus de faciliter la venue de nouveaux visages en politique municipale.

