Alors que les réseaux cyclables gagnent en popularité en Estrie comme un peu partout au Québec, le gouvernement du Québec et la Corporation d'aménagement récréotouristique de la Haute-Yamaska (CARTHY) font appel à la vigilance et la courtoisie. Ils invitent les automobilistes et les cyclistes à respecter le Code de la sécurité routière.