Rivière-Héva tente de se relever du suicide d’un de ses pompiers

Une soirée méchoui organisée en mai dernier a permis d’amasser 6000 $ pour le Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l’Or. Au-delà de l’argent, cette mobilisation se voulait aussi un geste de guérison pour cette petite communauté tricotée serrée, qui pleure encore le départ de Donald Bergeron.

Ç’a été un drame pour le service de sécurité incendie, confie Nathalie Savard, directrice générale de la Municipalité de Rivière-Héva et directrice adjointe du service de sécurité incendie. C’est comme la goutte qui a fait déborder le vase de notre brigade.

Personnellement, pour avoir vécu un trou noir, c’était important de donner au suivant, pour faire de la prévention, en parler et arrêter que ce soit tabou, ajoute Mme Savard. On voulait quelque chose qui touchait les gens parce que Donald, tout le monde le connaissait.

L'importance de se rassembler

Le Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l’Or assure que des événements comme ce souper bénéfice jouent un rôle important pour une communauté affectée.

C’est important de pouvoir dire aux gens que oui, il existe des services, souligne la directrice générale, Hélène Blais. Les gens ont été affectés et c’est important que la communauté puisse se réunir pour en parler. Quand on implique la communauté, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet de dire aux gens : il y a des services et on peut en parler.

La mairesse de Rivière-Héva, Chantal Thibault. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La mairesse de Rivière-Héva, Chantal Thibault, estime qu’il était important pour sa communauté de tenir un événement rassembleur, histoire de regarder vers l’avant.