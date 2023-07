Un bébé sous la responsabilité de la DPJ enlevé et amené au Guatemala

Un bébé de Trois-Rivières dont la garde avait été confiée à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a été enlevé par sa mère et amené au Guatemala en novembre dernier, selon ce qu’a appris Radio-Canada.

L’enfant aujourd’hui âgé d’un peu plus d’un an est toujours dans ce pays de l’Amérique du Sud, plus de sept mois après son enlèvement.

Les autorités canadiennes confirment savoir qu’un enfant canadien se trouve au Guatemala .

Le porte-parole d'Affaires mondiales Canada, Pierre Cuguen, précise que des services consulaires sont fournis et que les fonctionnaires consulaires restent en contact étroit avec les autorités locales compétentes .

Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne peut être divulguée, selon lui. On ignore quand l'enfant sera rapatrié.

Dossier judiciaire de la mère de l’enfant que Radio-Canada a pu consulter Photo : Radio-Canada / Amélie Desmarais

La mère, dont on ne peut révéler l'identité pour protéger celle de l’enfant, est revenue au pays depuis.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre elle le 29 mars dernier. Elle a comparu le lendemain au palais de justice de Trois-Rivières et fait face à deux chefs d’accusation en lien avec l’enlèvement de son bébé.

Elle a été libérée sous condition, mais elle a dû remettre son passeport aux autorités et il lui est interdit de communiquer avec l’enfant et avec ses beaux-parents, qui sont guatémaltèques.

Dans le mandat d’arrestation, on peut lire que l’accusée a tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice en amenant l’enfant au Guatemala et en le laissant là-bas . Les événements seraient survenus le 24 novembre 2022.

La mère est également accusée d’avoir enlevé, entraîné, retenu, caché ou hébergé le bébé contrairement aux dispositions d’une ordonnance ayant accordé la garde de cette personne à la Direction de la protection de la jeunesse .

Son dossier est revenu devant le tribunal deux fois depuis mars dernier, soit le 27 avril et le 24 mai 2023. Elle doit revenir devant le tribunal le 21 août prochain.

Radio-Canada a tenté d’avoir accès au dossier de l’enfant pour comprendre comment la mère aurait réussi à déjouer les autorités et à amener le poupon de moins d’un an jusqu’au Guatemala, mais le juge de la Chambre de la jeunesse Jacques Rioux a rejeté notre demande. Les dossiers concernant la loi sur la Protection de la jeunesse sont confidentiels , a-t-il répondu.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a refusé de commenter l'affaire, affirmant aussi qu'il s'agit d'un dossier confidentiel. Toutefois, un porte-parole affirme qu'il s'agit d'un cas rare.